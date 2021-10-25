دوت الخليج :- سجلت في المملكة 10 وفيات بين المصابين بفيروس كورونا، و1652 إصابة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 851410 إصابة، وفق الموجز الصادر عن وزارة الصحة الأحد.
وارتفع عدد الوفيات بين المصابين إلى 10951.
وأجري 30590 فحصا مخبريا، وبنسبة فحوص إيجابية قدرها 5.40%، ووصل العدد الإجمالي لفحوص الكشف عن الفيروس إلى 10743914 فحصا.
وبلغ عدد حالات الشفاء الجديدة 1307 حالة؛ ليصل مجموع حالات الشفاء المتوقعة إلى 822520، فيما بلغ عدد حالات الإصابات النشطة 17939.
وسُجلت 89 حالة إدخال جديدة إلى المستشفيات، فيما خرج منها 62 شخصا، ويرقد في المستشفيات من الحالات المؤكد إصابتها 606 إصابة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تسجيل 10 وفيات و1652 إصابة جديدة بكورونا في الأردن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.