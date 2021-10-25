بعد رونالدو.. لعنة التماثيل تصيب تايسون

أثار تمثال للنجم مايك تايسون سخرية كثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي، نظرا لعدم تشابه التصميم مع شكل الملاكم العالمي.
وكشف عن التمثال الذي صمم تقديرا لإنجازات تايسون بعالم الملاكمة في لاس فيغاس الأميركية.
وانتقد كثيرون شكل التمثال الذي بلغ طوله 10 أقدام، حيث لم يكن مشابها وفقا لهؤلاء مع تايسون رغم الوشم الشهير على الوجه.
وحسبما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، فقد قارن كثيرون تمثال تايسون بذلك الخاص بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والذي أثار في عام 2017 السخرية لعدم التشابه في الملامح.
ورغم الانتقادات التي طالت التمثال، فقد عبّر تايسون عن سروره لهذه المبادرة التي جاءت احتفاء بمسيرته الرياضية.
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