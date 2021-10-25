رئيس البرازيل: سيتم رفع أسعار الوقود والحكومة لن تتدخل

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس البرازيلى جايير بولسونارو، إن حكومة بلاده لن تتدخل فى أى تحرك من جانب شركة النفط المملوكة للدولة "بتروبراس" لرفع أسعار الوقود فى الأيام المقبلة، فى ظل ارتفاع الأسعار العالمية وضعف العملة المحلية.





وحسبما نقلت وكالة "بلومبرج" الإخبارية، تحدث بولسونارو إلى الصحفيين، أمس الأحد، خلال فعالية تم بثها مباشرة على موقع فيسبوك، وقال الرئيس أيضًا إن البرازيل لن تعانى من أى نقص فى الوقود مثلما حدث مؤخرًا فى المملكة المتحدة.

وقال بولسونارو: "البعض يريديننى أن أتدخل فى السعر.. لقد فعلنا ذلك فى الماضى، ولم تكن النتيجة جيدة".

وتأتى تصريحات بولسوناروا فى رسالة طمأنة للمستثمرين الذين كانوا يشعرون بالقلق من أن تجبر البرازيل شركة "بتروبراس"، للبدء فى دعم الوقود، لاحتواء التضخم قبل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.

وتعرضت الأسواق البرازيلية لخسائر فى الأسبوع الماضى بسبب المخاوف من أن يزيد بولسونارو الإنفاق الاجتماعى، ويتسبب فى زيادة التضخم فى أكبر اقتصاد فى أمريكا اللاتينية.