رئيس البرازيل: سيتم رفع أسعار الوقود والحكومة لن تتدخل

وحسبما نقلت وكالة "بلومبرج" الإخبارية، تحدث بولسونارو إلى الصحفيين، أمس الأحد، خلال فعالية تم بثها مباشرة على موقع فيسبوك، وقال الرئيس أيضًا إن البرازيل لن تعانى من أى نقص فى الوقود مثلما حدث مؤخرًا فى المملكة المتحدة.
وقال بولسونارو: "البعض يريديننى أن أتدخل فى السعر.. لقد فعلنا ذلك فى الماضى، ولم تكن النتيجة جيدة".
وتأتى تصريحات بولسوناروا فى رسالة طمأنة للمستثمرين الذين كانوا يشعرون بالقلق من أن تجبر البرازيل شركة "بتروبراس"، للبدء فى دعم الوقود، لاحتواء التضخم قبل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.
وتعرضت الأسواق البرازيلية لخسائر فى الأسبوع الماضى بسبب المخاوف من أن يزيد بولسونارو الإنفاق الاجتماعى، ويتسبب فى زيادة التضخم فى أكبر اقتصاد فى أمريكا اللاتينية.
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