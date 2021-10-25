فرنسا تدين اعتداءات الحوثيين على السعودية: موقفنا شديد الوضوح

جدة - نرمين السيد - نكد السفير الفرنسى لدى السعودية، لودوفيك بوي، اليوم الإثنين، على إدانة بلاده لكل اعتداءات الحوثيين على المملكة، وبأشد العبارات، مشددًا على أن موقف فرنسا شديد الوضوح فى هذا الخصوص.





وفى تصريحات لصحيفة "عكاظ" السعودية، قال لودوفيك بوى، إن "العلاقات التى تربط بين فرنسا والسعودية عديدة وغنية وعريقة ومبنية على الثقة"، موضحًا أن "مضمون رؤية 2030 وتطبيقه طموحٌ ومبهر". وتابع السفير الفرنسى: "لا شك أن مشروع الإصلاحات جاء فى اللحظة الحاسمة، ليحمل معه حلولاً طويلة الأمد فى وجه التحديات التى ستواجهها أجيال المملكة المقبلة".

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