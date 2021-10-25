البرهان يعلن حالة الطوارئ فى جميع أنحاء السودان

جدة - نرمين السيد - وأضاف البرهان فى كلمة نقلتها قناة "أكسترا نيوز" اليوم الإثنين، أن القوات المسلحة استجابت لثورة الشباب فى السودان، مؤكدا أنهم مستمرون فى عملية الانتقال الديمقراطى حتى تسليم السطة لحكومة منتخبة، مشير إلى أن وجود تحريض على الفوضى من قوى سياسية دفعهم للقيام بما يحفظ السودان. كما أعلن رئيس مجلس السيادة السودانى تعليق العمل ببعض المواد فى الوثيقة الدستورية.

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