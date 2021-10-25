البرهان يعلن حل مجلسى السيادة والوزراء فى السودان

جدة - نرمين السيد - وأكد البرهان، خلال كلمه له، منذ قليل، أن البلاد مستمرة فى عملية الانتقال الديمقراطى حتى تسليم السلطة لحكومة منتخبة، معلنًا إنهاء عمل ولاة السودان حتى الوصول إلى الانتخابات العامة، وحل مجلسى السيادة، والوزراء.
وأوضح البرهان أن ما حدث فى البلاد، خلال الساعات الماضية، جاء ردا على تحريض بعض القوى السياسية، للفوضى، ما دفع القوات المسلحة، اتخاذ ما يلزم للحفاظ على الوطن.
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