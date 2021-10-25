البرهان: تحريض قوى سياسية على الفوضى دفعنا للقيام بما يحفظ السودان

جدة - نرمين السيد - أكد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قائد الجيش السودانى ورئيس المجلس الانتقالى، أن القوات المسلحة استجابت لثورة الشباب فى السودان، حسبما نقلت قنا "اكسترا نيوز" الإخبارية.





وقال البرهان فى كلمته للشعب السودانى، اليوم: "مستمرون فى عملية الانتقال الديمقراطى حتى تسليم السلطة لحكومة منتخبة"، مضيفًا: "التحريض على الفوضى من قبل قوى سياسية دفعنا للقيام بما يحفظ السودان". وكانت مصادر فى الجيش السودانى أعلنت أن الجيش نفذ سلسلة اعتقالات تستهدف من يعرقلون تنفيذ الوثيقة الدستورية.

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