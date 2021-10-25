برنامج ريف و خطوات اصدار السجل الزراعي عبر بوابة سجل الإلكترونية ، تجتهد الحكومة السعودية دائمًا في توفير كل سبل الراحة للمواطنين السعوديين والمقيمين على أراضيها في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والطبية، ويعد المجال الزراعي أيضًا من ضمن المجالات التي نالت حظ وفير، وذلك عبر اتخاذ الحكومة العديد من الإجراءات التي تصب في صالح القطاع الزراعي ورفع مستوى معيشي مناسب يواكب التطور التكنولوجي في المملكة وخاصة لصغار المزارعين بهدف زيادة الكفاءة الإنتاجية داخل المملكة، وتحسين نمط الحياة المعيشية والاقتصادية، لدعم المزارعين وأسرهم ماديًّا مما يعود بالنفع والفائدة على الدخل القومي للمملكة العربية السعودية خلال الفترة المقبلة.
رابط تسجيل الدعم الريفي عبر بوابة reef.gov.sa مع توضيح شروط وطريقة التسجيل 1442هـ
برنامج ريف و خطوات اصدار السجل الزراعي عبر بوابة سجل إلكترونية
أعلن برنامج ريف عبر حسابه على تويتر بأنه سيتم قبول السجل الزراعي بدلاً من صك ملكية الأرض وذلك عند تقديم الطلب الخاص بالمزارع، ويستطيع المستفيد أن يحصل على السجل الزراعي بدلاً من صك الملكية عن طريق اتباع بعض الخطوات الآتية:
- الدخول على موقع سجل الالكتروني.
- ادخال رقم السجل المدني، مع النقر على أيقونة موافقة الشروط.
- ادخال البيانات بشكل صحيح.
- الضغط على خيارات الاقرار، مع ملئ البيانات المطلوبة بشكل صحيح.
تحرص وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية على الاستدامة الغذائية وتعزيز دخل المزارعين ماديًّا، من خلال تحقيق عدة أهداف أهمها ما يلي ذكره:
- الحرص على تحقيق الأمن الغذائي والتنموي.
- المساهمة في الاستقرار الاجتماعي من خلال الحد هجرة المواطنين.
- تحسين الدخل المادي والمستوى المعيشي لصغار المزارعين في المملكة.
- تفعيل دور المرأة في المجتمع من خلال المساهمة في سوق العمل.
- الحد من انتشار التلوث بأنواعه المختلفة.
- الحفاظ على تراث المملكة الوطني والاسلامي والعربي.
- ضمان استفادة مستدامة من المواد المائية.
- الحرص على مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالسعودية في الاقتصاد.
وحتى يستفيد المزارع من خلال هذا الدعم المادي المُقدم من الوزارة، لابد من توافر عدة ضوابط وشروط معينة أقرتها الوزارة لابد من توافرها عند التسجيل.شروط التسجيل في برنامج ريف reef السعودي
- أن يكون المُتقدم سعودي الجنسية، ويعمل بأى مجال له علاقة ولو بسيطة بالمجال الزراعي.
- ألا يزيد دخله الشهري عن ستة آلاف ريال سعودي.
- صحة الأوراق والمستندات المُقدمة للجهات المختصة في وزارة الموارد والبيئة والزراعة.
- عدم استفادة المُتقدم بأى برامج دعم اخرى خاصة بالزراعة، وألا يعمل في أى جهة حكومية أخرى.
هذا ويقوم برنامج ريف بدراسة الأهلية لمقدمي طلب الدعم خلال 60 يوم من تاريخ تقديم الطلب عبر المنصة الإلكترونية لبرنامج ريف، وفي حالة موافقة المسؤولين بالبرنامج للطلب بعد دراسته والتأكد من مطابقته للشروط المطلوبة، تبدأ نتائج الأهلية في الظهور في نهاية الشهر الميلادي، ويتم صرف الدعم في بداية الشهر الميلادي وحتى اليوم العاشر من الشهر.
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برنامج ريف و خطوات اصدار السجل الزراعي عبر بوابة سجل الإلكترونية ، تجتهد الحكومة السعودية دائمًا في توفير كل سبل الراحة للمواطنين السعوديين والمقيمين على أراضيها في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والطبية، ويعد المجال الزراعي أيضًا من ضمن المجالات التي نالت حظ وفير، وذلك عبر اتخاذ الحكومة العديد من الإجراءات التي تصب في صالح القطاع الزراعي ورفع مستوى معيشي مناسب يواكب التطور التكنولوجي في المملكة وخاصة لصغار المزارعين بهدف زيادة الكفاءة الإنتاجية داخل المملكة، وتحسين نمط الحياة المعيشية والاقتصادية، لدعم المزارعين وأسرهم ماديًّا مما يعود بالنفع والفائدة على الدخل القومي للمملكة العربية السعودية خلال الفترة المقبلة.
رابط تسجيل الدعم الريفي عبر بوابة reef.gov.sa مع توضيح شروط وطريقة التسجيل 1442هـ
برنامج ريف و خطوات اصدار السجل الزراعي عبر بوابة سجل إلكترونية
أعلن برنامج ريف عبر حسابه على تويتر بأنه سيتم قبول السجل الزراعي بدلاً من صك ملكية الأرض وذلك عند تقديم الطلب الخاص بالمزارع، ويستطيع المستفيد أن يحصل على السجل الزراعي بدلاً من صك الملكية عن طريق اتباع بعض الخطوات الآتية:
- الدخول على موقع سجل الالكتروني.
- ادخال رقم السجل المدني، مع النقر على أيقونة موافقة الشروط.
- ادخال البيانات بشكل صحيح.
- الضغط على خيارات الاقرار، مع ملئ البيانات المطلوبة بشكل صحيح.
تحرص وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية على الاستدامة الغذائية وتعزيز دخل المزارعين ماديًّا، من خلال تحقيق عدة أهداف أهمها ما يلي ذكره:
- الحرص على تحقيق الأمن الغذائي والتنموي.
- المساهمة في الاستقرار الاجتماعي من خلال الحد هجرة المواطنين.
- تحسين الدخل المادي والمستوى المعيشي لصغار المزارعين في المملكة.
- تفعيل دور المرأة في المجتمع من خلال المساهمة في سوق العمل.
- الحد من انتشار التلوث بأنواعه المختلفة.
- الحفاظ على تراث المملكة الوطني والاسلامي والعربي.
- ضمان استفادة مستدامة من المواد المائية.
- الحرص على مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالسعودية في الاقتصاد.
وحتى يستفيد المزارع من خلال هذا الدعم المادي المُقدم من الوزارة، لابد من توافر عدة ضوابط وشروط معينة أقرتها الوزارة لابد من توافرها عند التسجيل.شروط التسجيل في برنامج ريف reef السعودي
- أن يكون المُتقدم سعودي الجنسية، ويعمل بأى مجال له علاقة ولو بسيطة بالمجال الزراعي.
- ألا يزيد دخله الشهري عن ستة آلاف ريال سعودي.
- صحة الأوراق والمستندات المُقدمة للجهات المختصة في وزارة الموارد والبيئة والزراعة.
- عدم استفادة المُتقدم بأى برامج دعم اخرى خاصة بالزراعة، وألا يعمل في أى جهة حكومية أخرى.
هذا ويقوم برنامج ريف بدراسة الأهلية لمقدمي طلب الدعم خلال 60 يوم من تاريخ تقديم الطلب عبر المنصة الإلكترونية لبرنامج ريف، وفي حالة موافقة المسؤولين بالبرنامج للطلب بعد دراسته والتأكد من مطابقته للشروط المطلوبة، تبدأ نتائج الأهلية في الظهور في نهاية الشهر الميلادي، ويتم صرف الدعم في بداية الشهر الميلادي وحتى اليوم العاشر من الشهر.
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