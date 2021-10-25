تختص الهيئة العامة التأمينات الاجتماعية بتطبيق أحكام ومشاريع التأمينات بالمملكة، ويتم عبر مؤسسة التأمينات صرف المعاشات الخاصة الأشخاص المتقاعدين، وتحصيل الاشتراكات والرسوم المطلوبة خلال العام، وهي الجهة التي تحدد المعاش الذي يتقاضاه الموظف الذي أُحيل للتقاعد، كما يخدم نظام التأمينات بالمملكة القطاع الخاص ويوفر لهم ولذويهم حياة كريمة، وسنعرض لكم اليوم طريقة الاستعلام عن الاشتراك في التأمينات الاجتماعية برقم الهوية.

الاستعلام عن الاشتراك في التأمينات برقم الهوية

يقوم المواطنين السعوديين والمقيمين بداخل المملكة بالاستعلام عن اشتراكهم في المنظومة التأمينية كالتالي:

تقوم بالدخول على موقع التأمينات الاجتماعية.

تبدأ بعمل حساب جديد باتباع الخطوات المطلوبة.

ثم تكتب اسمك في خانة اسم المستخدم، وكلمة مرورك الخاصة وإدخال الرمز الظاهر أمامك.

وتقوم بالنقر على كلمة خدمات الكترونية.

تتأكد من اشتراكك بمؤسسة التأمينات الاجتماعية.

وتقوم بالضغط على التأمين اون لاين.

تكتب رقم الهوية الشخصية.

بعد ذلك تنقر فوق خانة استعلام.

ستنتقل بعد ذلك بطريقة آلية للصفحة التالية المعنية بالاستعلام لكي تستطيع أن تختار واحدة من الخدمات المتاحة.

طريقة الاستعلام عن مدد الاشتراك والأجر بالتأمينات الاجتماعية

وهناك طريقة أخرى يستطيع المشتركين في التأمينات الاجتماعية اتباعها من اجل التحقق من مدد الاشتراك في التأمينات، والأجر المسجل على حساب المستخدم، وصحجة اجرك في الاشتراك الخاص بك وعلى حسابك عن طريق السجل المدني كالتالي.

الدخول على الموقع الخاص بالتأمينات الاجتماعية.

تقوم باختيار خدمات الكترونية عبر الصفحة الأساسية الرئيسية.

يبدأ الشخص المستفيد بتسجيل دخول بواسطة كتابة الاسم وكلمة المرور في الخانات المخصصة، إذا كنت تمتلك حساب سابق.

أو تقوم بعمل حساب خاص بك جديد.

تنقر على خانة التأكد من الاشتراك بالتأمينات.

تكتب رقم سجل مدني خاص بك في المربع المحدد.

النقر على كلمة الاستعلام.

وفور الانتهاء من الخطوات السابقة، ستظهر لك النتيجة على الفور برقم سجلك المدني المدون في التأمينات الاجتماعية، وإن لم يظهر لك الرقم تقوم بمراجعة اشتراكك بالتأمينات الاجتماعية.

وإلى هنا نكون قد قمنا بتوضيح كافة الخطوات والمعلومات اللازمة للاستعلام عن الاشتراك في التأمينات الاجتماعية برقم الهوية، كما تعرفنا على طريقة أخرى بواسطة السجل المدني الخاص بالمشترك.