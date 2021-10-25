البرهان يعلن إنهاء عمل ولاة السودان حتى الوصول إلى انتخابات عامة

جدة - نرمين السيد - أعلن قائد القوات المسلحة السودانية، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الإثنين، إنهاء عمل جميع الولاة فى السودان لحين الوصول إلى انتخابات عامة، حسبما نقلت قناة "اكسترا نيوز" الإخبارية.





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