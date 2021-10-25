إنفوجراف- حماية المسار الديمقراطى.. البرهان يطمئن الشعب السودانى

جدة - نرمين السيد - والإنفوجراف التالى يوضح أبرز القرارات التى اتخذها الفريق أول عبدالفتاح البرهان قائد القوات المسلحة السودانية، اليوم.

وأشار قائد القوات المسلحة السودانية، إلى أنه سيتم تشكيل حكومة كفاءات وطنية ستتولى تسيير أمور الدولة حتى الانتخابات المقررة فى يوليو 2023.

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