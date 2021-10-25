ألذ واجمل وصفة لطريقة عمل كورات الشيكولاتة في المنزل

يعتبر تناول الشوكولاتة بكل أشكالها وأنواعها مفيدة جداً ومغذية، بالإضافة إلى المذاق اللذيذ والشهي الذي يحبه كثير من الناس الكبار وبخاصة للأطفال، ويمكن لكل سيدة أن تتفنن في مطبخها، في عمل الشوكولاتة ونستبدل الشوكولاتة الجاهزة بالشوكولاتة البيتية، ومنها يمكن إعداد أشكال كثيرة ومتنوعة من كرات الشوكولاتة الشهية واللذيذه، فتتجه معظم السيدات إلى مواقع التواصل الإجتماعي والإنترنت، لكي تبحث عن طريقة عمل كرات الشوكولاتة اللذيذة والشهية، لذا سنقدم لكم اليوم طريقة عمل كرات الشوكولاتة الذيذة في المنزل الذي تشعر الإنسان بالسعاده، بطريقة سهلة وغير مكلفة ولا تحتاج إلى وقت كبير. طريقة عمل كورات الشيكولاتة طريقة عمل كورات الشيكولاتة المكونات: أربع أكياس مختلفة من البسكويت السادة. خمس ملاعق كبيرة من الشيكولاتة بعد اذابتها. ملعقة كبيرة من الزبدة المذابة. كوب واحد من الحليب السائل حسب الرغبة. نصف كوب من مبشور جوز الهند الناعم. لوز حب. طريقة تحضير كورات الشيكولاتة أولاً نقوم بإحضار إناء كبير ثم نقوم بتكسير البسكويت فيه، ثم بعد ذلك نقوم بطحنه في إناء كبير، ويفضل إستخدام مطحنة الطعام لطحن البسكويت حتي يصبح ناعم جدا.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع الشيكولاتة المذابة علي البسكويت الذي قمنا بطحنه ونقليب المكونات مع بعضها جيد جدا.

ثم نقوم بإضافة الزبدة المذابة فوق الخليط السائل، ونستمر في العجن جيداً.

ثم بعد ذلك نضيف الحليب السائل علي هذة المكونات، ونستمر في العجن جيداً، حتي تصبح لدينا عجينة متماسكة، بإمكاننا أن نشكلها حسب الرغبة بسهولة.

ثم بعد ذلك نقوم بعمل كرات من العجينة بإستخدام اليد، ونضع بداخلها حبة واحدة من اللوز، ثم نغلفها ونغمسها بجوز الهند حتى تغطي كلها.

ثم بعد ذلك نضعها في طبق عميق. طريقة عمل كورات الشيكولاتة بالسميد طريقة تحضير كورات الشيكولاتةطريقة عمل كورات الشيكولاتة بالسميد المكونات: كوب واحد من الحليب. ملعقة كبيرة من الزبدة. نصف كوب من السكر. نصف كوب من جوز الهند. كوب من السميد. رشة صغيرة قرفة. نصف ملعقة فانيليا. شيكولاتة للتزيين. طريقة التحضير نقوم بوضع إناء على النار ثم نضع فية الحليب والزبدة، ونقلبهم حتى تذوب الزبدة، ثم نضيف اليها السكر ونقلب جيداً ثم بعد ذلك نضيف جوز الهند والكاكاو والفانيليا والقرفة ونحرك الخليط علي النار حتي يغلي.

ثم نضيف السميد ونقلب جيداً حتى نحصل على عجينة متماسكة.

ثم في إناء آخر نضع الشيكولاتة و ملعقة من الزبدة مع قليل من الحليب على نار هادئة.

ثم تشكل العجينة إلي كرات صغيرة، ثم نغمسها في الشيكولاتة، ثم في الكاكاو، ثم تقدم باردة. طريقة التحضير الوسوم

يعتبر تناول الشوكولاتة بكل أشكالها وأنواعها مفيدة جداً ومغذية، بالإضافة إلى المذاق اللذيذ والشهي الذي يحبه كثير من الناس الكبار وبخاصة للأطفال، ويمكن لكل سيدة أن تتفنن في مطبخها، في عمل الشوكولاتة ونستبدل الشوكولاتة الجاهزة بالشوكولاتة البيتية، ومنها يمكن إعداد أشكال كثيرة ومتنوعة من كرات الشوكولاتة الشهية واللذيذه، فتتجه معظم السيدات إلى مواقع التواصل الإجتماعي والإنترنت، لكي تبحث عن طريقة عمل كرات الشوكولاتة اللذيذة والشهية، لذا سنقدم لكم اليوم طريقة عمل كرات الشوكولاتة الذيذة في المنزل الذي تشعر الإنسان بالسعاده، بطريقة سهلة وغير مكلفة ولا تحتاج إلى وقت كبير. طريقة عمل كورات الشيكولاتة طريقة عمل كورات الشيكولاتة المكونات: أربع أكياس مختلفة من البسكويت السادة. خمس ملاعق كبيرة من الشيكولاتة بعد اذابتها. ملعقة كبيرة من الزبدة المذابة. كوب واحد من الحليب السائل حسب الرغبة. نصف كوب من مبشور جوز الهند الناعم. لوز حب. طريقة تحضير كورات الشيكولاتة أولاً نقوم بإحضار إناء كبير ثم نقوم بتكسير البسكويت فيه، ثم بعد ذلك نقوم بطحنه في إناء كبير، ويفضل إستخدام مطحنة الطعام لطحن البسكويت حتي يصبح ناعم جدا.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع الشيكولاتة المذابة علي البسكويت الذي قمنا بطحنه ونقليب المكونات مع بعضها جيد جدا.

ثم نقوم بإضافة الزبدة المذابة فوق الخليط السائل، ونستمر في العجن جيداً.

ثم بعد ذلك نضيف الحليب السائل علي هذة المكونات، ونستمر في العجن جيداً، حتي تصبح لدينا عجينة متماسكة، بإمكاننا أن نشكلها حسب الرغبة بسهولة.

ثم بعد ذلك نقوم بعمل كرات من العجينة بإستخدام اليد، ونضع بداخلها حبة واحدة من اللوز، ثم نغلفها ونغمسها بجوز الهند حتى تغطي كلها.

ثم بعد ذلك نضعها في طبق عميق. طريقة عمل كورات الشيكولاتة بالسميد طريقة تحضير كورات الشيكولاتةطريقة عمل كورات الشيكولاتة بالسميد المكونات: كوب واحد من الحليب. ملعقة كبيرة من الزبدة. نصف كوب من السكر. نصف كوب من جوز الهند. كوب من السميد. رشة صغيرة قرفة. نصف ملعقة فانيليا. شيكولاتة للتزيين. طريقة التحضير نقوم بوضع إناء على النار ثم نضع فية الحليب والزبدة، ونقلبهم حتى تذوب الزبدة، ثم نضيف اليها السكر ونقلب جيداً ثم بعد ذلك نضيف جوز الهند والكاكاو والفانيليا والقرفة ونحرك الخليط علي النار حتي يغلي.

ثم نضيف السميد ونقلب جيداً حتى نحصل على عجينة متماسكة.

ثم في إناء آخر نضع الشيكولاتة و ملعقة من الزبدة مع قليل من الحليب على نار هادئة.

ثم تشكل العجينة إلي كرات صغيرة، ثم نغمسها في الشيكولاتة، ثم في الكاكاو، ثم تقدم باردة. طريقة التحضير

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ألذ واجمل وصفة لطريقة عمل كورات الشيكولاتة في المنزل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.