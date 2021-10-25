فيفا 2021 رابط حجز تذاكر كاس العرب fifa.com/tickets والتي قامت وزارة الرياضة القطرية والممثلة في الإدارة العامة للمونديال بالدولة بإعادة فتح باب حجز تذاكر المباريات في بطولة اس العرب بالنسخة الجديدة، الدفعة الأخيرة من التذاكر، بنظام الاسبقية، للفرق العربية الراغبة بالمشاركة وتشجيع فرقها القومية على ملاعب المونديال الحديثة.

فيفا 2021 رابط حجز تذاكر كاس العرب fifa.com/tickets النسخة الجديدة اليوم

تقوم دولة قطر بالاستعداد الجيد في إطار المباريات والبطولات المقامة في جميع دول العالم، حيث تستحوذ مجموعة قنوات بي ان سبورت على الحقوق الحصرية لنقل أغلب المباريات والبطولات العالمية والقارية، وذلك في جميع أنواع الرياضات، وتقوم ببثها على الهواء مباشرة على قنواتها المفتوحة والمشفرة، كما قامت دولة قطر بالفوز بإقامة مونديال قطر والذي تقرر له أن يقام بالعام المقبل على أرضها، بالملاعب الأوليمبية الجديدة، وسط استعداد غير مسبوق، وقد قامت بطرح التذاكر إلكترونيا على موقع فيفا.

موعد حجز تذاكر مباريات كاس العرب والملاعب التي تقام عليها

قامت الإدارة العامة المسؤولة عن التحضير لمباريات كاس العرب بفتح باب الحجز منذ فترة وقامت بإغلاق الحجز موقتا على أن قامت بإعادة فتح باب الحجز اليوم الاثنين 25 أكتوبر تشرين الثاني 2021 إلكترونيا عبر رابط موقع فيفا الرسمي، والذي يكون البوابة الوحيدة لحجز تذاكر المباريات التي تشارك فيها العديد من الفرق العربين، مثل الفريق المصري والإماراتي والسوري وما إلى ذلك، وتم تقسيم الملاعب بين تلك الفرق في جدول زمني تم اختياره بدقة، وذلك في ملاعب أوليمبية ثلاثة، أولهم ملعب الثمانة الأوليمبي والذي تم افتتاحه للمرة الأولى بمباراة الاتحاد والنصر الجمعة الماضية، ويقوم استادي البيت وراس أبو عبود باستقبال المباريات والجماهير أيضا.

السعر بالريال قطري الفئة الأولى الفئة الثانية الفئة الثالثة الفئة الرابعة المباراة الافتتاحية 90 65 45 25 دور المجموعات 90 65 45 25 مباريات ربع النهائي 90 65 45 25 مباراة نصف النهائي 195 135 95 45 المركز الثالث 95 70 45 25 المباراة النهائية 245 175 120 60

السعر بالريال القطري الفئة الأولى الفئة الثانية الفئة الثالثة تذاكر متابعة فريق – 3 مباريات 300 210 150 تذاكر متابعة فريق – 6 مباريات 880 625 435

يتم الدخول مباشرة على الرابط الخاص بفيفا 2021 “fifa.com/tickets”. يقوم المستخدم بكتابة عنوان البريد الإلكتروني الخاص به. يتم تسجيل كلمة الدخول. يتيح الموقع التسجيل بحساب الفيسبوك الخاص. يقوم الموقع بإتاحة التسجيل بصفحة جوجل. يتم اتباع الخطوات وتحديد ألية الدفع.

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