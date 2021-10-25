الجامعة العربية تشيد بالأردن لإنشاء المركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية

دوت الخليج :- أشادت الجامعة العربية، اليوم الاحد، بجهود الأردن لإنشاء المركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية في الدول العربية.

جاء ذلك خلال اختتام أعمال الدورة (76) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب والتي عقدت بعمان. وقالت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، في بيان للجامعة اليوم، إن الوزراء بحثوا تقرير قطاع الشؤون الاجتماعية حول التداعيات الاجتماعية والإنسانية لجائحة كوفيد 19"، وتوافقوا على توصيات اقترحتها الأمانة العامة في هذا الشأن، إضافة إلى الاتفاق على الموضوعات المقترح رفعها مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب إلى القمة العربية القادمة.

وأشارت السفيرة أبو غزالة، إلى الموضوعات الهامة التي بحثها المكتب التنفيذي، وفي مقدمتها تنفيذ الأبعاد الاجتماعية لخطة التنمية المستدامة 2030، لاسيما فيما يتعلق بالقضاء على الفقر المتعدد الأبعاد وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، والموضوعات ذات الصلة بالأسرة والطفولة، ذلك فضلاً عن مبادرة إنشاء الهيئة العربية للفئات الأولى بالحماية الاجتماعية.

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