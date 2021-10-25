أخبار اليمن : خروقات مكثفة لقوى العدوان في الحديدة

دوت الخليج -

خروقات مكثفة لقوى العدوان في الحديدة

واصلت قوى العدوان خروقاتها المكثفة لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، واستشهد مواطنان وأًصيب ثلاثة آخرين في صعدة وتعز خلال الـ 24 ساعة الماضية. خروقات مكثفة لقوى العدوان في الحديدةواصلت قوى العدوان خروقاتها المكثفة لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، واستشهد مواطنان وأًصيب ثلاثة آخرين في صعدة وتعز خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت252 خرقاً بينها استحداث تحصينات قتالية في الجاح والجبلية وقرب الـ50، و61 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي لعدد 381 صاروخ وقذيفة و161 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة. وشملت الخروقات غارتين لطيران تجسسي على الفازة وتحليق 11 طائرة تجسسية في أجواء الفازة والجبلية والجاح والتحيتا. وأكد المصدر استشهاد مواطنين اثنين وإصابة اثنين آخرين بنيران قوات العدوان السعودي في منطقتي المفتح والعزة بمديرية منبه الحدودية محافظة صعدة. وشن طيران العدوان الأمريكي السعودي غارة على مديرية رازح الحدودية. وذكر المصدر أن امرأة استشهدت جراء قذيفة أطلقها المرتزقة على قرية الأعدون في عزلة الهشمة بمديرية التعزية محافظة تعز. وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن 25 غارة على مديرية الجوبة، وثلاث غارات على مديريتي صرواح ومدغل في محافظة مأرب. واستهدف طيران العدوان بغارتين مجازة الشرقية بمحور عسير.



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