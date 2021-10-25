ما الأرقام القياسية التي حطمها صلاح بعد "هاتريك اليونايتد"؟

حقق ليفربول الإنجليزي فوزا تاريخيا على غريمه التقليدي مانشستر يونايتد، بخماسية نظيفة على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

الفرعون المصري محمد صلاح، كان أبرز نجوم هذا اللقاء التاريخي، بإحرازه "هاتريك" في شباك الشياطين الحمر خلال الدقائق 38، و45+5، و50.

وعقب انتهاء اللقاء، قدم لاعبو ليفربول كرة المباراة إلى صلاح ليحتفظ بها للذكرى، والحقيقة أن "هاتريك اليونايتد" ساعد النجم المصري على تحطيم أكثر من رقم قياسي، يرصد موقع "دوت الخليج".

الإفريقي الأكثر تسجيلا

انفرد صلاح بصدارة هدافي اللاعبين الأفارقة في "البريميرليغ"، برصيد 107 أهداف، متجاوزا لاعب تشيلسي السابق، الفيل الإيفواري ديدييه دروغبا (104 أهداف).

كابوس اليونايتد

وانضم صلاح إلى قائمة تضم أسماء عدد قليل من اللاعبين الذين تمكنوا من إحراز "هاتريك" في شباك مانشستر يونايتد على ملعبه الشهير أولد ترافورد، وهو ما لم يحدث منذ أكثر من 18 عاما.

وآخر من سجل هاتريك ضد مانشستر يونايتد على ملعبه قبل صلاح، هو الظاهرة رونالدو دا ليما عام 2003، في المباراة التي جمعت ريال مدريد الإسباني والشياطين الحمر، وانتهت بفوز يونايتد بنتيجة 4-3، ضمن منافسات "أبطال أوروبا".

كما أصبح صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في 3 مناسبات متتالية ضد مانشستر يونايتد في ملعبه.

مستوى ثابت

وقبل لقاء يونايتد، كان صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في 9 مباريات متتالية، والآن زاد الرقم ليصبح من خانتين.

ويملك الفرعون المصري فرصة قوية لتعزيز هذا الرقم القياسي خلال الفترة المقبلة.