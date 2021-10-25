السجن 10 سنوات لداعشية ألمانية قتلت طفلة أيزيدية عطشًا

جدة - نرمين السيد - قضت محكمة ألمانية فى ميونخ، اليوم الإثنين، بالسجن 10 أعوام لمواطنة ألمانية من المنتمين لتنظيم داعش الإرهابى، على خلفية اتهامها بترك فتاة أيزيدية تموت عطشًا فى العراق.





وبحسب "فرانس برس"، كانت جنيفر فينيش تواجه عقوبة السجن مدى الحياة بتهمة ارتكاب جرائم حرب وقتل، فى أول إجراء قضائى رسمى فى العالم على صلة بممارسات ارتكبها التنظيم الإرهابى ضد الأيزيديين الذين اضطهدهم الإرهابيون فى شمال العراق.

وأشارت الوكالة إلى أنه فى صيف 2015، اشترت فينيش وزوجها آنذاك طه الجميلى، فتاة تبلغ من العمر 5 أعوام ووالدتها من سبايا الأقلية الإيزيدية لاستعبادهما، وفقًا لما ورد فى تحقيقات النيابة.

وأضافت أنه بعد أشكال من العذاب، عوقبت الفتاة لأنها تبولت فى سريرها، وربطها الجميلى إلى نافذة خارج المنزل الذى كانت محتجزة فيه مع والدتها، فى حرارة تبلغ الخمسين مئوية، فتوفيت الفتاة عطشًا، بينما أجبرت الأم نورا على البقاء فى خدمة الزوجين.

وألمح محامو فينيش وزوجها الجميلى الذى يحاكم فى جرائم مماثلة فى فرانكفورت، إلى أن الفتاة، نُقلت لاحقاً، إلى مستشفى فى الفلوجة، وربما لم تفارق الحياة، وهو أمر لا يمكن التحقق منه، وطالبوا بسجن موكلتهم مع وقف التنفيذ، بحجة مساندة التنظيم فقط.

يذكر أنه عندما سيطر داعش على الموصل ومحيطها، اجتاح الإرهابيون جبل سنجار الذى يقطنه الأيزيديون، وقتلوا الآلاف من أبناء هذه الأقلية، وسبوا نساءها وأطفالها.