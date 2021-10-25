فيديو- سودان السلام والعدالة.. نص كلمة البرهان للشعب السودانى

جدة - نرمين السيد - وأضاف البرهان، خلال كلمته اليوم، أن الفترة الراهنة قامت على التراضى المتزن بين الشركاء العسكريين والمدنيين، لكن انقلب التراضى إلى صراع، فأصبحت بلادنا تمر بخطر حقيقى، وانقسامات تنذر بخطر وشيك يهدد أمن الوطن، ووحدة وسلامة أرضه، وشعبه، وشهد بذلك عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء، فى مبادراته التى أطلقها فى أكتوبر هذا العام.

وتابع البرهان: "ما حدث، استوجب من منطلق مسؤولية القوات المسلحة، أن تحمى أمن، وسلامة الوطن، من الخطر الذى يهدد أحلام الشباب، والأمة فى بناء معالم الدولة الدولة الجديدة".

واستطرد: "تشاكس بعض القوى السياسية وتكلبها نحو السلطة والتحريض على الفوضى، والعنف، ألزم القوات المسلحة والدعم السريع ـ بعد أن استشعرت الخطر ـ أن تتخذ الخطوات التى تحفظ مسار ثورة ديسمبر المجيدة، حتى بلوغ أهدافها النهائية فى الوصول لدولة مدنية كاملة عبر انتخابات حرة ونزيهة".

وقال البرهان، إنه لتصحيح مسار الثورة، تم اتخاذ 9 قرارات، شملت: إعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد، مع التسمك الكامل والالتزام التام بما ورد فى الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية للعام 2019، واتفاق سلام السودان المواقع فى جوبا فى أكتوبر 2020، وتعليق العمل بالمواد 11"، 12، 15، 16، 71، 72" من الوثيقة الدستوية، مع الالتزام التام بالمواثيق الدولية التى وقعت خلال فترة الحكومة الانتقالية.

وتضمنت القرارات: "حل مجلس السيادة الانتقالى، وإعفاء أعضائه، وحل مجلس الوزراء، وإنهاء تكليف ولاة الولايات، وإعفاء وكلاء الوزراء، على أن يكلف المدارء العموم فى الوزارات والولايات، بتسيير دولاب العمل، وتجميد عمل لجنة إزالة التمكين حتى تتم مراجعه منهج عملها وتشكليه، على أن يتم استثناء الالتزامات واستحقاق سلام السودان الموقع فى جوبا أكتوبر 2020".

واستطرد البرهان: إننا إذ نؤكد أن هناك مطالب تاريخية لأهلنا فى الشرق الحبيب، كما فى معظم ولايات السودان الكثير من مطلوبات الحرية والعدالة، التى تتطلب منا جميعا العمل سويا للوصل لحلول دائمة ممكنة تلبى طموحات أهلنا وتعالج جذور المشكلات فى ربوع بلادنا الحبيبة، ونؤمن بأن الثورة ماضية بعزم الله، وبإيمان الشباب الذين صنعوها، ونؤكد لهم أننا لن نحيد عن الأهداف والمهام المنصوص عليها فى المادة 8 من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية.

وأكمل قائد القوات المسلحة السودانية، موجها الحديث للشعب: "فلنعمل جميعا اعتبارا من اليوم، وحتى قيام الانتخابات العامة فى يوليو من عام 2023، على تحسين معاش الناس، وتوفير الأمن لهم، وتهيئة المناخ للأحزاب لتعمل من أجل الوصل للموعد المحدد للانتخابات، وهى أكثر جاهزية واستعدادًا لتولى قيادة الدولة.

وأوضح البرهان، أن السودان سيتولى إدارته ـ حتى موعد الانتخابات ـ حكومة من كفاءات وطنية مستقلة، يراعى فى تشكيل هيكلها التمثيل العادل لأهل السودان بكل أطيافه وفئاته، متابعًا: سنحرص على إكمال مطلوبات العدالة والانتقال، والتى تتضمن "مفوضية صناعة الدستور ـ مفوضية الانتخابات ـ مجلس القضاء العالى ـ المحكمة الدستورية ـ مجلس النيابة" قبل نهاية نوفمبر من العام الحالى.

وقال البرهان: سنشرك الشباب والشابات الذين صنعوا الثورة فى قيام برلمان ثورى، يراقب ويقف على تحقيق أهداف ثورته الذى ضحى من أجلها رفاقهم وإخوانهم.

وتابع البرهان: نرجو من الجميع الالتفاف حول بناء الوطن، والعمل والإنتاج، فأهلنا وبلادنا يستحقون أن نضحى لأجلهم، ونسهر لحمايتهم، ونصون كرامتهم، ونرعى حقوقهم.

واختتم قائد القوات المسلحة السودانية: "نؤكد التزامنا بما ورد فى الوثيقة الدستورية، وبما تضمنته اتفاقية السلام فى جوبا، ونجدد الدعوة لـ "عبد العزيز الحلو، وعبد الواحد محمد نور" للانضام لركب بناء السودان.. سوادن الحرية.. سودان لن تفرض عليه أى حزب أو جماعة فكرها.. سودان السلام والعدالة".

ووجه البرهان رسالة شكر، قائلًا: "شكرا لجيران السودان الذين ظلوا على الدوام يقدمون الدعم والمساندة لإنجاح الفترة الانتقالية.. التحية لكم شعبنا الصامد الصابر، وأنتم تبذلون الغالى من أجل رفعة واستقرار الوطن.. التحية لكم أخوتى منسوبى القوات النظامية، وأنتم تحمون أرض وسماء السودان، وتسهرون لحماية شعبه فى الحضر والبوادى".