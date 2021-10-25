مستوطنون يؤدون صلوات تلمودية فى باحات الأقصى وسط حماية الاحتلال

جدة - نرمين السيد - وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية فى القدس- فى بيان صحفى - إن المستوطنين الذين بلغ عددهم 148 مستوطنًا اقتحموا باحات المسجد من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية فيها، قبل أن ينسحبوا من باب السلسلة.

وتشهد القدس القديمة وبوابتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للمقدسيين والمصلين فى الأقصى، إضافة إلى جملة من الاستفزازات بحق الشبان.