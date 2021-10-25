الهند تلغى إجراءات الحجر الصحى للزائرين المطعمين ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الصحة الهندية - فى بيان نقلته صحيفة "الهندوستان تايمز" - أن القرار الجديد يشمل المسافرين القادمين ممن لديهم شهادات تطعيم بلقاحات كورونا معتمدة من منظمة الصحة العالمية، وذلك فى ضوء زيادة جرعات التطعيم فى جميع أنحاء العالم والطبيعة المتغيرة للوباء، حيث تمت مراجعة الإرشادات الحالية للوافدين الدوليين إلى الهند.
وأضافت أنه سيتم اتباع الإرشادات الجديدة للمسافرين القادمين إلى الهند من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا ونيبال وبيلاروسيا ولبنان وأرمينيا وأوكرانيا وبلجيكا والمجر وصربيا، كما سيتم اتباع إجراءات إضافية للمسافرين القادمين إلى الهند من الدول المعرضة للخطر، والتى تشمل جنوب إفريقيا والبرازيل وبنجلاديش وبوتسوانا والصين وموريشيوس ونيوزيلندا وزيمبابوى.
وأوضحت أن التقرير السلبى للفحص الطبى (PCR) يعد إلزاميا لجميع الركاب الدوليين القادمين إلى الهند، مشيرة إلى أن جميع شركات الطيران عليها أيضا التحقق من تقرير اختبار كورونا قبل صعود المسافرين الأجانب إلى طائراتها.
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