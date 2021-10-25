رئيس وزراء اليونان يصل السعودية لبحث التعاون العسكرى بين أثينا والرياض

جدة - نرمين السيد - بدأ رئيس الوزراء اليونانى كرياكوس ميتسوتاكيس، زيارة إلى السعودية، اليوم الإثنين، بهدف تعزيز التعاون العسكرى والاقتصادى بين البلدين، إلى جانب مشاركته فى قمة مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر"، والتى تحتضنها الرياض على مدار يومى 25 و26 أكتوبر الجارى.





وبحسب التقارير الإعلامية، فمن المقرر أن تناقش القمة تحديات التحول فى الطاقة وتحقيق التوازن، والصناعات كثيفة الكربون، والفرص الاستثمارية الجديدة فى الاقتصاد الأخضر. وكان رئيس الوزراء اليونانى وصل إلى الرياض على رأس وفد وزارى، حيث كان فى استقباله الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض بالنيابة، بمطار الملك خالد الدولى. ووفقًا لمصادر دبلوماسية فى العاصمة السعودية، فمن المقرر أن يلتقى ولى العهد الأمير محمد بن سلمان، مع رئيس الوزراء اليونانى الليلة، لبحث سبل تعميق التعاون الثنائى فى المجال العسكرى، وتوطين بعض الصناعات العسكرية فى السعودية فى إطار رؤية 2030 التى يتبناها الأمير محمد.

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