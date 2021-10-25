جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، أعلن فريق العمل الحكومى لمكافحة فيروس كورونا، تسجيل 1069 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس. وبسبب إحجام السكان عن التقليح، أعلنت السلطات الروسية أنها ستطبق إجراءات أكثر صرامة فى مواجهة معدلات الإصابة الكبيرة والإحباط العام بسبب أعداد الإصابات والوفيات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حصيلة قياسية لإصابات كورونا فى روسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.