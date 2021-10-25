إصابة عسكريين روس فى انفجار لغم أرضى جنوب سوريا

جدة - نرمين السيد - أكد المرصد السورى لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، إصابة عناصر من القوات الروسية فى انفجار لغم أرضى استهدف مدرعة روسية على الطريق الدولى "دمشق عمان" فى الريف الشرقى لمحافظة درعا.





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