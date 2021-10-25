أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ، عن بدأ قبول التسجيل في برنامج الأمن الصحي المنتهي بالتوظيف علي الدفعة الرابعة ، وذلك اعتباراً من تاريخ الأحد 24 أكتوبر 2021 الموافق 18 ربيع الأول 1443 هـ ، وذللك للتوظيف بالقطاعين العام والخاص ، ومن خلال مقالنا اليوم نعرض لكم تفاصيل برنامج الأمن الصحي ، وشروط القبول فيه ، وبيان التخصصات المطلوبة بين الـ 56 تخصص ، والمستندات اللازمة للتسجيل وطريقة التقديم في البرنامج وفق نظام النقاط ، كما سنتعرف علي طبيعة عمل المسؤول الصحي ، وأماكن التوظيف من خلال الفقرات المقبلة بالتفاصيل ، ويمكنكم أيضاً التعرف علي شروط القبول في الكلية التقنية العالمية بالمملكة العربية السعودية.

التسجيل في برنامج الأمن الصحي المنتهي بالتوظيف

أعلنت هيئة التخصصات الصحية التابعة لوزارة الصحة علي حسابها في موقع التواصل تويتر عن فتح بوابة القبول والتسجيل لبرنامج الأمن الصحي للدفعة الرابعة من البرنامج بالتفاصيل التالية :

يمكن للمتقدمين في برنامج الأمن الصحي الاختيار بين جهات التوظيف في القطاع الخاص ، وفي حال القطاع العام والحكومي يتم اعتماد الرغبات بعد قبول المتقدم.

تم تصميم البرنامج لتدريب منسوبي القطاع الصحي ، لرفع مستوي الرعاية الصحية ، وتوفير مرجعية علمية لدي العاملين بالقطاع الطبي وفق معايير عالمية في التطبيق العملي.

يعرف مسؤول الأمن الصحي بأنه الشخص المسؤول عن اتخاذ كافة الإجراءات الصحية الاحترازية للحد من المخاطر الصحية في محل عمله ، كم يقوم علي إرشاد مرتادي الهيئة التي يعمل بها والرد علي استفساراتهم الطبية.

مدة الدراسة في البرنامج هي ثلاث شهور ونصف ، ويتم التخريج علي درجة مساعد صحي بغض النظر عن أي تصنيف سابق قد أو جديد قد يحصل علي المتقدم للبرنامج.

يتم تعيين المساعد الصحي علي الدرجة الأولي من المستوي الثالث ، ويسمح بالتقديم لغير العاملين أو المعينين.

يتم توظيف الخريجين من البرنامج بشط اجتياز كافة الاختبارات لدي البرنامج واختبار هيئة التخصصات الصحية السعودية.

اشتراطات التقديم و القبول في البرنامج

يشترط في القبول والتسجيل لبرنامج الأمن الصحي المنتهي بالتوظيف توافر الآتي :

التقديم متاح للسعوديين فقط ، ومن كلا الجنسين. لا يسمح للموظفين بالتقديم ، خاص أو حكومي. يشترط الحصول علي درجة البكالريوس في احدي التخصصات الموضحة بالفقرة التالية. لا يتجاوز عمر المتقدم سن الـ 40 عام. يزيد طول المتقدم عن 160 سم للرجال ، و 150 سم للنساء. حسن السيرة والسلوك وعدم وجود أي سوابق جنائية أو شرفية.

ويتم التقديم عبر موقع أي وظيفة بالسعودية.

التخصصات المطلوبة للتقديم في برنامج الأمن الصحي

في التقديم في البرنامج الوطني للأمن الصحي المنتهي بالتوظيف لحملة الشهادات يتم قبول حملة شهادة البكالوريوس في التخصصات التالية :

بكالريوس التربية الدراسات الإسلامية. الدراسات القرآنية. العلوم الاجتماعية. تربية خاصة ” شعبة الإعاقة العقلية “. التربية الفنية. الأخصائي النفسي. شعبة الاقتصاد. إدارة الأعمال. المالية. المحاسبة. المصرفية الإسلامية. نظم المعلومات الإدارية. التسويق. الموارد البشرية. التأمين وإدارة المخاطر. التمويل والاستثمار. الإدارة الصحية. الإدارة. الأعمال المصرفية. الإعلام. علم المعلومات. الجغرافيا. التاريخ. الأنظمة. اللغة العربية. الحقوق. علم الاجتماع. الخدمة الاجتماعية. اللغة الإنجليزية. الإنجليزية والترجمة. العلوم السياسية. الفرنسية والترجمة. الإسبانية والترجمة. الروسية والترجمة. العبرية والترجمة. الألمانية والترجمة. التركية والترجمة. الصينية والترجمة. اليابانية والترجمة. الفارسية والترجمة. إدارة موارد التراث والإرشاد السياحي. السياحة والفنادق. الآثار. الإدارة الرياضية والترويحية. اللياقة البدنية. التدريب الرياضي. المالية التطبيقي. التسويق التطبيقي. ​الصحافة والنشر الإلكتروني. نظم المعلومات. رياض الأطفال. الرياضيات. الإعلام والاتصال التسويقي. الإذاعة والتلفزيون والفيلم. العلاقات العامة.

الوثائق والمستندات الخاصة بالتقديم في برنامج الأمن الصحي

يقوم المتقدمين بتوفير الوثائق والشهادات التالية عند التقديم :

شهادة التخرج بدرجة بكالوريوس موضح بها رقم الهوية الوطنية.

معادلة الشهادة موثق من وزارة التعليم للحاصلين علي المؤهل من الخارج.

سجل أكاديمي يوضح المعدل التراكمي للشهادات التي لا تحتوي المعدل.

إثبات حصول المتقدم علي درجة البكالريوس مشتملاً رقم هويته ، إن لم يكن موضحاً في شهادة تخرجه.

صورة ضوئية من شهادة اللغة الإنجليزية علي أحد الاختبارات المعتمدة.

طريقة المفاضلة للقبول

تتم المفاضلة بجمع النقاط علي الشهادات المقدمة وسنين التخرج حسب المعايير التالية :

للمعيار التراكمي في شهادة التخرج ( المعيار) : 1/5 = (2/10) * 100 = 20 نقطة وبنفس القياس 2/5 = 40 نقطه … حتي 5/5 = 100 نقطة.

لعام التخرج : 2021 = 0 نقطة ، 2020 = 1 نقطة ، وحتي 2016 وما فوقها = 5 نقاط.

للغة الانجليزية : آيلتس 4 = 5 نقاط ، و ستيب = 5 نقاط .

تختلف درجات المفاضل بين الرجال والنساء بناء علي الأعداد المتقدمة ، والشواغر الوظيفية المتاحة.

يستبعد كل من يقدم معلومات مغلوطة أو يقدم علي الغش فيها.

يتم التقديم من خلال المتصفح علي جهاز الكمبيوتر.

ويتم إرفاق شاهدة التخرج أو معادلتها من الخارج موثقة من وزارة التعليم السعودي.

كذلك يتم إرفاق شهادة اللغة الإنجليزية إن وجدت.

يجري التعيين وفق معايير استيفاء المستندات ، والدرجات المحصلة ، واجتياز المقابلة الشخصية ، وتوافق المنطقة مع الرغبة.

ينتهي التقديم في تاريخ يوم السبت 6 نوفمبر 2021 م الموافق 1/ 4 / 1443 هجرياً.