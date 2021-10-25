تمويل الشركة الوطنية الشخصي للأفراد ورابط التسجيل على تمويل الأفراد

تمويل الشركة الوطنية الشخصي للأفراد ، تقوم الشركة الوطنية للتمويل التمويل الشخصي دون تحويل الراتب للأشخاص الراغبين بالحصول على تمويل للأفراد على شكل التورق، تم تصميم تمويل التورق الشخصي خصيصًا للأفراد ، بهدف تزويد الأفراد بحلول تمويلية مناسبة لتغطية أنواعهم المختلفة وأهدافهم المالية ، مثل الإجازات أو دفع رسوم التعليم أو شراء أثاث منزلي ، بشرط ألا يكون التمويل مرنًا بالإضافة إلى خطة التقسيط ، كما أن لديها هامش ربح تنافسي. بحيث تتمثل ميزة منتجات تمويل الشركات الوطنية في أنها تتوافق مع مبادئ وضوابط الشريعة الإسلامية.

تمويل الشركة الوطنية الشخصي للأفراد

كما ذكرنا سابقاً ، فإن التمويل يعتبر بصيغة التورق بما يتماشى مع مبادئ وضوابط الشريعة الإسلامية ، وفيما يأتي أهم مميزات التمويل الشخصي:

يتوافق مع الشريعة الإسلامية يتم السداد على أقساط وفقًا لنسبة الراتب الشهري للعميل

ويمكن أن تصل فترة السداد إلى حوالي 60 شهرًا أو حوالي 5 سنوات

تزويد العملاء بهوامش ربح مناسبة

لا تحتاج الوطنية للتمويل الشخصي إلى تحويل الراتب إلى حساب الشركة.

رابط التسجيل على تمويل التورق للأفراد في السعودية

لعرض جميع المعلومات حول هذا التمويل ، يمكنك تسجيل الدخول إلى البوابة الالكترونية الشركة الوطنية للحصول على مزيد من المعلومات حول التمويل، حيث يمكنك الآن الاتصال بالرقم الآتي: “920011811” لتقديم طلب للحصول على تمويل أو التشاور معهم إذا لم يفهموا.

ما هي المنتجات التمويلية في الشركة الوطنية

بالإضافة إلى حاسبات التمويل المختلفة ، فإنه يوفر أيضًا سلسلة من التمويل الشخصي للأفراد أو قطاعات الأعمال (بما في ذلك المؤسسات والشركات). تشمل المنتجات التي تقدمها الشركة ما يلي:

منتجات التأجير

منتجات قرية السيارات

منتجات تمويل التورق

تمويل المرابحة للعقار التجاري.

حاسبة التمويل الشخصي في الشركة الوطنية

يمكنك تسجيل الدخول إلى التمويل الشخصي أو الآلة الحاسبة التقديرية للإدارة المالية للشركات لتحديد الآلة الحاسبة الشخصية، بحيث تحتاج إلى النقر فوق الحاسبة التقديرية ، ومن ثم حساب التمويل بناءً على مقدار الدخل ونسبة سنوات الأقساط ، وإرفاق معلومات شخصية ومالية ، من بعدها يجب النقر فوق أحد الحسابات لعرض قيمة التمويل التقريبية التي ستوفرها لك الشركة.