جون كيرى: واشنطن لديها ثقة فى الحكومة التونسية الحالية

جدة - نرمين السيد - قال مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية للمناخ ووزير الخارجية الأسبق جون كيرى اليوم الإثنين، إن واشنطن لديها ثقة فى الحكومة التونسية الحالية وستدعمها خلال المرحلة القادمة، وذلك فى تصريحات أدلى بها عقب لقائه رئيسة الحكومة.





وأضاف كيرى أن الولايات المتحدة الأمريكية ستكون بجانب تونس وأنه يجرى التشاور بين الجانبين التونسى والأمريكى بخصوص طبيعة الدعم الذى سيقع تقديمه، لا سيما فى مجال المناخ وسيقع الإعلان عنه فى الوقت المناسب. وتشارك رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، يومى 25 و26 أكتوبر 2021، فى أشغال الدورة الاولى لمبادرة قمة الشرق الأوسط الأخضر التى تلتئم ببادرة من المملكة العربية السعودية. ويرافق رئيسة الحكومة فى زيارتها إلى السعودية، التى حلت بها مساء أمس الأحد،، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندى، ووزيرة البيئة، ليلى الشّيخاوي.

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