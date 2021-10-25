بسبب كورونا.. الاتحاد الأوروبى يخصص 600 مليون يورو مساعدات لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الإثنين، أنها خصصت 600 مليون يورو فى شكل مساعدات مالية كلية لأوكرانيا، لمساعدتها على مواجهة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).





وذكرت المفوضية - فى بيان صحفى نشرته عبر موقعها الرسمى - أن هذه الأموال هى الدفعة الثانية والأخيرة من مخصصات المساعدات المالية الكلية لأوكرانيا، وذلك بعدما تلقت البلاد أول دفعة بقيمة 600 مليون يورو فى ديسمبر 2020، ليصل المبلغ المستحق من القروض المقدمة لأوكرانيا بموجب MFA إلى 4.4 مليار يورو.

وأضافت أن هذا الإنفاق يعد جزءًا من حزمة التمويل الأصغر الطارئة بقيمة 3 مليارات يورو يقدمها الاتحاد الأوروبى لعشر دول شريكة فى مبدأ التوسيع فى الجوار، بهدف مساعدتها على الحد من التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا، مؤكدة أن البرنامج يعد دليلًا ملموسًا على تضامن الاتحاد الأوروبى مع شركائه للمساعدة فى الاستجابة للتأثير الاقتصادى للفيروس التاجى.

وقال فالديس دومبروفسكيس نائب الرئيس التنفيذى للمفوضية فى شؤون الاقتصاد: "نحن ندعم أوكرانيا ببرنامج المساعدة المالية الكلية للاتحاد الأوروبى (MFA) بقيمة 1.2 مليار يورو، مشيرا إلى أن تلك الدفعة تعد علامة واضحة على دعم الاتحاد الأوروبى لأجندة الإصلاح فى أوكرانيا، التى بذلت جهودًا كبيرة لتنفيذ شروط MFA وحققت أيضًا تقدمًا مرضيًا مع صندوق النقد الدولى.

ولفت إلى أنه من خلال تقديم الدعم المالى والتقني، يساعد الاتحاد الأوروبى فى تحسين مستويات المعيشة للشعب الأوكرانى، ومن خلال توفير دعم سياسى قوى، فإننا نعزز تكامل أوكرانيا مع الاتحاد الأوروبى.

ومن جانبه، قال باولو جينتيلونى مفوض شؤون الاقتصاد بالمفوضية الأوروبية:"إن صرف 600 مليون يورو اليوم يرفع حجم مساعدتنا إلى أوكرانيا إلى 4.4 مليار يورو.. وهذه المدفوعات ليست فقط دليلًا ملموسًا على تضامننا مع الشعب الأوكرانى، ولكنها أيضًا انعكاس لاستمرار كييف فى الوفاء بالتزامات الإصلاح الحاسمة المتفق عليها مع صندوق النقد الدولى والمفوضية.