التسجيل في برنامج ارامكو للتدريب الجامعي والمهني 1443 وشروط الالتحاق بالبرنامج

تعد شركة ارامكو التابعة للمملكة العربية السعودية من أهم الشركات التي تهدف لمنح الدارسين الفرصة لتنمية مهاراتهم الخاصة بالمعلومات المكتسبة من الجامعة، والحقيقة العملية على أرض الواقع، وقد أعلنت الشركة مؤخرًا عن ميعاد البدء للتقدم لبرتامج التدريب الجامعي، وبرنامج اخر للتدريب الفني مع توضيح الفئات المستهدفة والمتطلبات وشروط الالتحاق بكل منهما على حدى، عبر هدمات التدريب والتوظيف بالشركة، وفيما يلي نعرض طريقة التسجيل في برنامج ارامكو للتدريب الجامعي والمهني 1443 وأهم الضوابط الخاصة بطلب الالتحاق بالبرنامج.

الشروط الواجب توافرها في الأشخاص المتقدمين للتدريب

من أهم الشروط الواجب توافرها في الطلاب المتقدمين، هم الطلاب التي تكلفهم الجامعة بالتدريبات العملية كما سنذكر في النقاط التالية:

من الضروري أن تكون فترة التدريب الموصي بها من قبل الجامعة حوالي ثمانية اسابيع كحد أدنى.

أن يكون المتقدم مازال طالبًا.

يجب على المتقدم أن يكون قد أتم المدة التدريبية الخاصة به.

من الشروط اللازمة أن يكون معدل التراكمي للطالب المتقدم 2 من 4 في المجالات الفنية كحد أدنى، و2.5 من 4 للمجالات الغير فنية، أو ما يوازيها، وتكون الأحقية لأصحاب المعدلات المرتفعة.

العائد على الطالب خلال فترة التدريب

وخلال هذه الفترة يستفيد الطالب المتقدم للبرنامج بعدة عوائد نذكر منها التالي:

سكن يمنح للطالب مجانًا بناءً على اهليته أو المتوفر.

مرتب شهري مقدم من الشركة.

التأمين الطبي المتاح بالشركة.

توفر وسائل النقل الخاصة بالشركة.

يبدا التقديم على برنامج ارامكو للتدريب الجامعي من الاول من شهر نوفمير 2021 وحتى يوم 7 نوفمبر 2021 التقديم على برنامج أرامكو للتدريب المهني من 15 وحتى 21 نوفمبر 2021 وقد خصصت الشركة رابط للتسجيل من جديد أو تحديث البيانات عبر توظيف أرامكو السعودية 2021.

طريقة التقديم على ارامكو والمستندات المطلوبة

على الطلاب المرشحين تقديم المستندات التالية:

مستند من شهادة الدرجات الأخيرة الصادرة من الجامعة.

صورة من بطاقة الهوية المدنية.

خطاب من قبل الجامعة يفيد مدة التدريب و الغرض منه.

الهدف من برنامج ارامكو

من أهداف برنامج التدريب في ارامكو اعطاء الدارسين الفرصة لتزويد معلوماتهم الدراسية، واكتساب المزيد من الخبرة، تقوم هذه التدريبات والتقييمات، بمساعدة الجامعات على ملاحظة استفادة الطلاب من التدريب الفعلي في اعداد الدارسين لممارسة الحياة المستقبلية الخاصة بالعمل، وإتاحة الفرصة أمام الدارسين لتنمية مهاراتهم الجامعية، بواسطة المزج بين المعلومات التي تم اكتسابها من الجامعة والواقع العملي، يمكن التقرير الصادر بتقويم أداء الطالب خلال فترة تدربه بالبرنامج على مساعدة الجامعة في تقييم الطالب اكاديميًا.

وبهذا نكون قد أتحنا امامكم جميع المعلومات المتعلقة بالتسجيل في برنامج ارامكو للتدريب الجامعي والمهني1443 لمن يرغب في التقديم.