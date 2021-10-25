رجل يحرق وجه زوجته بالزيت في الاردن - فيديو

دوت الخليج :- تجرد زوج من المودة والرحمة وقام بإحراق زوجته بالزيت المغلي. ونشرت قناة" العربية " قصة شابة عشرينية من مدينة الرمثا احرقها زوجها بوضع وجهها في الزيت المغلي قبل نحو اسبوعين. وروت السيدة البالغة من العمر 28 عاما، تفاصيل مروّعة عن تعرضها للحرق بالزيت المغلي على يد زوجها في منزلها ، وقالت إن زوجها سحبها من شعرها أمام أطفالها الـثلاث ووضع وجهها في الزيت المغلي، وبعد أن حاولت الفرار سكب الزيت المغلي على جسمها. لمشاهدة الفيديو : اضغط هنا

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