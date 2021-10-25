احتياج الأردن من الأسماك يصل إلى 40 ألف طن سنويا

دوت الخليج :- أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات أن الوزارة تتطلع لقطاع الأسماك بكل اهتمام كونه قطاع ريادي وواعد.
وبين خلال لقائه رئيس جمعية مربي الأسماك والأحياء البحرية محمد شاهين وعدد من الأعضاء بحضور أمين عام الوزارة، استهداف الوزارة من خلال مؤسسة الإقراض الزراعي توجيه الشباب نحو قطاع الأسماك الذي يصنف ضمن الاحتياج والنقص، خاصة أن الإنتاج المحلي يشكل 4% من الاحتياج المحلي الذي يصل إلى 40 ألف طن سنويا.
وأشار الحنيفات إلى أن الاستزراع السمكي قد تم اعتماده ضمن برامج التدريب والتأهيل للشباب ومن خلال الاتفاقية المبرمة مع الشركة الوطنية للتدريب ووزارة العمل.
ومن جانبه، ثمن شاهين دعم وزارة الزراعة واهتمامها بقطاع الأسماك، مؤكدا أن هذا الاهتمام حقق مناخا خصبا للتوسع بهذا الاستثمار الهام والذي يشكل قيمة مضافة من خلال التشغيل وتخقيق مصدر دخل للشباب.
ونوه بعدد من المقترحات التسويقية والتوسعية للقطاع والتي تشمل برامج تدريب وإسناد للمشاريع الصغرى والمتوسطة إضافة إلى معرض للأسماك.
وشدد على الشراكة مع الوزارة وصولا إلى توسع القطاع نوعيا وأفقيا.
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