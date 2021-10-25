التشيك تفرض قيودا جديدة لمواجهة كورونا

جدة - نرمين السيد - وذكر راديو "براج الدولى" - فى نشرته الإنجليزية - أن ارتداء الكمامات سيعود إجباريا فى جميع الأماكن المغلقة وأماكن العمل عدا من يعملون فى مكاتب بمفردهم أو فى حال وجود مسافات بين الأفراد تقدر بمتر ونصف على الأقل.

وتابع الراديو أنه سيكون على المواطنين الالتزام بارتداء الكمامات فى كافة التجمعات بغض النظر عن أعداد المشاركين، وأيضا فى المواصلات العامة والمحال، كما سيتم تقليص فترة العزل من أسبوعين إلى أسبوع مع اختتامها بالخضوع لاختبار مسحة.

وبدءا من نوفمبر المقبل، ستقلص فترة صلاحية اختبار المسحة من أسبوع إلى 72 ساعة، وفترة صلاحية اختبار الأجسام المضادة من 72 ساعة إلى 24 ساعة.