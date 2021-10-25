“now” خطوات التسجيل في مؤسسة الوليد ابن طلال رابط مباشر 1443هـ

مؤسسة الوليد بن طلال , من المعروف ان الامير الوليد بن طلال من اشهر امراء المملكة العربية السعودية , فهو الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز ال سعود وقد نشاء في الرياض وترعرع بها ويعد ثاني اخوته بعد اخوه الاكبر من ابيهم طلال بن عبد العزيز , تقدر ثروة الوليد بن طلال بنحو مبلغ 21 مليار دولار امريكي حيث تم تصنيفة كرابع اغني رجل علي مستوي العالم بكل بلدانه , كانت مسيرته العلمية متفوقه فقد حصل علي درجه البكالوريوس في قسم ادارة الاعمال وقد تحصل علي الشهاده من الولايات المتحده الامريكية .

ما هي مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية :-

هي مؤسسة خيرية انشاءها الوليد بن طلال الهدف منها توفير احتياجات السكان من عقارات ومساكن للفقراء كما يوجد سيارات تمنح مجانا للذين يصعب عليهم التنقل في المدينه ويعانون من مستوي معيشي ضئيل , تساعد المؤسسه علي ان يعم الرخاء في المستوي المعيشي المتوسط ودون المتوسط حتي تستطيع المملكة العربية السعودية الارتقاء والتقدم المستمر , ولذلك قررنا نحن جريده ثقفني بالاجتهاد وتوفير لكم اسهل واسرع طريقه للتسجيل في المؤسسه والحصول علي الدعم

بطريقه رسمية .

الطريقه الرسمية للتسجيل في مؤسسه الوليد بن طلال

علي الباحث اتباع بعض الخطوات للتسجيل في منصه الوليد بن طلال وتأتي الخطوات كالاتي :-

قبل اي شيء علي الباحث الدخول علي الموقع الرسمي لمنصه التسجيل من هنا النقر علي كلمة “تسجيل جديد” المظلله باللون الاخضر اعلي يمين صفحه التسجيل ادخال جميع بيانات المستخدم المطلوبة التي تحتاجها المؤسسه لقبول الطلب واخيرا وضع كلمه مرور جديده ” علي الباحث تذكرها في اي وقت وان تكون صعبه” ادخال رمز التأكد الذي يستلمه المستخدم علي هاتفه بعد ادخاله لرقم الهاتف “للتأكد انك لست مخترق” اختيار كلمه تسجيل وهنا يكون لديك القدره علي فتح الحساب الخاص بالمستخدم عن طريق الميل او البريد الالكتروني وبعد تأكيد الحساب ستكون قد اتممت علمية التسجيل بنجاح

عدم تعدي دخل العائله مبلع وقدره 3000 ريال سعودي

عدم امتلاك المستخدم اي عقارات او سيارات

ارسال طلب تقديم الدعم مره واحده , وبعد استلام العقار او تمويل المؤسسه , يمنع بيعها او استبدالها

الشروط الرسمية المطلوبة لاتمام عمليه التسجيل لمؤسسه الوليد