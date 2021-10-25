أخبار اليمن : تنبيه هام للسكان في 5 محافظات يمنية

تنبيه هام للسكان في 5 محافظات يمنيةنبه المركز الوطني للأرصاد المواطنين، في المرتفعات الجبلية، خاصة الأطفال وكبار السن وطلبة المدارس والعاملين، من أجواء باردة في ساعات الليل والصباح الباكر خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وتوّقع المركز في نشرته ، أجواء باردة على المرتفعات الجبلية لمحافظات ذمار،البيضاء، صنعاء، عمران وصعدة، تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 4 – 8 درجات مئوية.

وأشار إلى احتمال تشكل الشابورة المائية على أجزاء من المنحدرات الجبلية لمحافظات حجة، المحويت، ريمة وتعز, فيما تكون الأجواء صحوة إلى غائمة جزئياً نهاراً مع تشكل خلايا من السحب الركامية في فترة ما بعد الظهيرة على أجزاء متفرقة من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.

وفي المناطق الساحلية، أفاد المركز بأن الأجواء ستكون صحوة إلى غائمة جزئياً، مع احتمال تشكل خلايا من السحب الركامية على أجزاء من المناطق الداخلية المحاذية للسواحل الغربية، في حين تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً أثناء النهار مثيرة للأتربة والرمال.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد لفت مركز الأرصاد إلى أن الأجواء بالمناطق الصحراوية ستكون صحوة وجافة بشكل عام، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً خلال النهار مثيرة للأتربة والرمال، في حين ستكون الأجواء في أرخبيل سقطرى غائمة جزئياً والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة.