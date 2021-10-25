الرئيس العراقى يؤكد ضرورة إيجاد الحلول للقضايا العالقة فى المنطقة العربية

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان للرئاسة العراقية، أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس صالح مع سفير الجزائر لدى العراق عبد القادر بن شاعة، حيث بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية فى المجالات كافة، وتفعيل عمل اللجنة العليا المشتركة العراقية – الجزائرية لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، لافتا إلى أن صالح أشاد بجهود السفير الجزائرى خلال فترة عمله فى العراق من أجل تطوير العلاقات بين البلدين.
من جهته، أعرب السفير عبد القادر عن تقديره لدور الرئيس صالح المهم فى تعزيز الدور العراقى فى المحافل العربية والإقليمية والدولية، مؤكدا وقوف الجزائر إلى جانب العراق وجهوده فى تعزيز أمنه واستقراره.
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