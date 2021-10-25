تسجيل تطبيق توكلنا خطوات إنشاء حساب علي تطبيق توكلنا

ظهرت فى الآونة الأخيرة مكانة كبيرة لا يمكن تجاهلها لتطبيق توكلنا داخل المملكة العربية السعودية ، وذلك نظرا للخدمات التي يقدمها البرنامج فى استخراج التصاريح المختلفة ، فقد اثبت جداره وقت الأزمة العالمية عقب ظهور فيروس كورونا المستجد ، فقد عمل على تسهيل الوصول للمصابين المحيطون بالمكان الذي تعيشون فيه ، كما انه قدم حصر شامل بأعداد المصابين والوفيات بشكل يومي ، كما انه من الجدير بالذكر أن نشير إلى دوره الفعال ، والذي لا يمكننا غض الطرف عنه فى تسير عمليات الدخول على منصة مدرستي ، وهي التي تقوم بعملية التعليم عن بُعد ، حيث أصدرتها وزارة التربية والتعليم.. كإجراء من ضمن الأجرات الاحترازية للتصدي للفيروس .

حمل التطبيق على الهاتف المحمول .

اضغط على التسجيل الجديد للأفراد .

قوم بملء البيانات المطلوبة كرقم اقامة المواطن او رقم سجله المدني وتاريخ الميلاد .

اذا كان المواطن يمتلك حساب بالفعل على المنصة سوف يستلم رسالة تتضمن رمز التحقيق .

كتابة كلمة السر التي تتضمن 12 حرف او رقم .

تحديد موقعه على الخريطة وكذلك المقيمين معه فى نفس المكان .

الإجابة على مجموعه من الأسئلة التي تتضمن حالته الصحية .

يقدم مجموعه متنوعه من الخدمات والتي كانت تتنوع ما بين التصاريح المختلفة كالتصاريح الخاصة بالحج والعمرة والتصاريح الخاصة بدخول المنشأة الحكومية ، كما أن هذا بالإضافة إلى تصاريح السير وقت الحظر كما انه احد اهم النوافذ للدخول على منصة مدرستي للتعليم عن بعد ، وقد اعلن تطبيق توكلنا عن العديد من الخدمات الجديدة والتي من أهمها خدمات الاستغاثة التي تعمل على تمكين الأفراد من طلب ألإسعاف أثناء الحج والعمرة ، كما انه من خلاله يتم تحذير المواطنين من المناطق التي ينتشر فيها فيروس كورونا اوقات انتشاره بالمملكة العربية السعودية حتى يتثنى لهم أخذ كافة الأجرات الاحترازية ، تسعي المملكة العربية السعودية الي التطوير الشامل ، وذلك بحلول عام 2030 ، مستعينه فى ذلك بنتائج الخطة التي قامت بوضعها ، وقامت السعودية بتفعيلها خلال السنوات السابقة ، والجدير بالذكر أن كل الخدمات يمكن الاستفادة منها عبر تطبيق توكلنا .