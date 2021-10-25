كلمة ولى العهد السعودى فى افتتاح قمة «مبادرة الشرق الأوسط الأخضر»

جدة - نرمين السيد - افتتح الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى العهد السعودى نائب رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بالعاصمة السعودية الرياض، أعمال قمة «مبادرة الشرق الأوسط الأخضر»، بمشاركة دولية واسعة يتصدرها رؤساء وقادة الدول وصناع القرار فى العالم، لرسم خريطة إقليمية لحفظ الحياة ورفع جودتها، فى بادرة تقدمها المملكة العربية السعودية لصنع الفارق العالمى فى حفظ الطبيعة والإنسان والحيوان ومواجهة تحديات التغير المناخى.





وفى بداية أعمال القمة قال ولى العهد السعودى "نجتمع اليوم فى هذه القمة لتنسيق الجهود تجاه حماية البيئة ومواجهة التغير المناخى، ولوضع خارطة طريق لتقليل الانبعاثات الكربونية فى المنطقة بأكثر من (10%) من الإسهامات العالمية، وزراعة (50) مليار شجرة فى المنطقة وفق برنامج يعد أكبر برامج زراعة الأشجار فى العالم، ويساهم فى تحقيق نسبة (5%) من المستهدف العالمى للتشجير، ونهدف اليوم فى هذه القمة أن نعمل سوياً لوضع خارطة طريق إقليمية، ومنهجية عمل لتمكين تحقيق هذه المستهدفات الطموحة".

وأوضح بن سلمان "تؤمن المملكة العربية السعودية، أن مصادر الطاقة التقليدية كانت أهم الأسباب لتحول دول المنطقة والعالم من اقتصاديات تقليدية إلى اقتصاديات فاعلة عالمياً، والمُحرك والدافع الرئيسى نحو أسرع نمو اقتصادى عرفته البشرية على الإطلاق"، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضاف "إننا اليوم ندشن حقبة خضراء جديدة للمنطقة، نقودها ونقطف ثمارها سوياً، إيماناً منا أن آثار التغيّر المناخى لا تقتصر على البيئة الطبيعية فقط، بل تشمل الاقتصاد والأمن، ومع ذلك، نحن نعى أن التغيّر المناخى هو فرصة اقتصادية للأفراد وللقطاع الخاص، والتى ستحفزها مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، لخلق وظائف نوعية وتعزيز الابتكار فى المنطقة".

وتابع "إن هناك فجوات فى منظومة العمل المناخى فى المنطقة، ونستطيع عبر تنسيق الجهود الإقليمية ومشاركة الخبرات والتقنيات، أن نحقق إنجازات متسارعة فى مبادراتنا".

وأشار بن سلمان "لتمكين ذلك، تعلن المملكة أنها ستعمل على إنشاء منصة تعاون لتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائرى للكربون، وتأسيس مركز إقليمى للتغير المناخى، وإنشاء مجمع إقليمى لاستخلاص الكربون واستخدامه وتخزينه، وتأسيس مركز إقليمى للإنذار المبكر بالعواصف، وتأسيس مركز إقليمى للتنمية المستدامة للثروة السمكية، وإنشاء برنامج إقليمى لاستمطار السحب. وسيكون لهذه المراكز والبرامج دوراً كبيراً فى تهيئة البنية التحتية اللازمة لحماية البيئة وتخفيض الانبعاثات ورفع مستوى التنسيق الإقليمى".

واستطرد "امتداداً لدور المملكة الريادى فى تنمية أسواق الطاقة، سنعمل على تأسيس صندوق للاستثمار فى حلول تقنيات الاقتصاد الدائرى للكربون فى المنطقة، ومبادرة عالمية تساهم فى تقديم حلول الوقود النظيف لتوفير الغذاء، لأكثر من (750) مليون شخص بالعالم. ويبلغ إجمالى الاستثمار فى هاتين المبادرتين ما يقارب (39) مليار ريال، وستساهم المملكة فى تمويل قرابة (15%) منها. وستعمل المملكة مع الدول وصناديق التنمية الإقليمية والدولية لبحث سبل تمويل وتنفيذ هذه المبادرات".