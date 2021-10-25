ولى العهد السعودى يعلن إنشاء مؤسسة المبادرة الخضراء

جدة - نرمين السيد - أعلن ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، عن تأسيس مؤسسة المبادرة الخضراء، كمؤسسة غير ربحية لدعم أعمال قمة مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر"، وذلك لرفع مستوى التنسيق، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".





وقال ولى العهد السعودى فى كلمته بافتتاح قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر "إن مواجهة التغير المناخى تتطلب منا العمل المشترك نحو تطوير التقنيات وخلق البيئة المناسبة لتمويلها، والحفاظ على الثروات الطبيعية التى تمتلكها منطقتنا، وتعزيز التعاون بيننا لأجل ذلك". وافتتح الأمير محمد بن سلمان فى وقت سابق اليوم، بالعاصمة السعودية الرياض، أعمال قمة «مبادرة الشرق الأوسط الأخضر»، بمشاركة دولية واسعة يتصدرها رؤساء وقادة الدول وصناع القرار فى العالم، لرسم خريطة إقليمية لحفظ الحياة ورفع جودتها، فى بادرة تقدمها المملكة العربية السعودية لصنع الفارق العالمى فى حفظ الطبيعة والإنسان والحيوان ومواجهة تحديات التغير المناخى.

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