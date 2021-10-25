السعودية: نتابع بقلق الأحداث بالسودان وندعو للتهدئة وضبط النفس

جدة - نرمين السيد - أوضحت وزارة الخارجية السعودية أن المملكة تتابع بقلق واهتمام بالغ الأحداث الجارية فى جمهورية السودان الشقيقة، وتدعو إلى أهمية ضبط النفس والتهدئة وعدم التصعيد، والحفاظ على كل ما تحقق من مكتسبات سياسية واقتصادية وكل ما يهدف إلى حماية وحدة الصف بين جميع المكونات السياسية فى السودان الشقيق.





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