جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس البرلمان اليونانى كونستانتينوس تاسولاس تعليق عمل البرلمان حتى نهاية الأسبوع الجارى، إثر وفاة فوفى جينيماتا زعيمة حزب الحركة الاشتراكية اليونانية، ثالث أكبر حزب فى اليونان، اليوم الإثنين.





وفى بيان أصدره رئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس عقب إعلان وفاة جينيماتا بعد صراع طويل مع مرض سرطان الثدى، أشاد ميتسوتاكيس بجينيماتا باعتبارها رمز للشجاعة لجميع النساء وأيضًا الرجال الذين يعانون من أمراض خطيرة، حسبما أوردت صحيفة (كاثيميرينى) اليونانية. وأعرب الرئيس القبرصى نيكوس أناستاسيادس ومفوض الاتحاد الأوروبى مارجاريتيس سكيناس عن تعازيهما إلى اليونان عقب وفاة جينيماتا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعليق البرلمان اليونانى حتى نهاية الأسبوع عقب وفاة زعيمة ثالث أكبر حزب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.