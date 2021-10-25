ماهي قروض بنك التسليف وشروط الحصول عليها ؟ من أهم الأسئلة التي يتم البحث عنها كثيراً في المملكة العربية السعودية، حيث يقدم بنك التسليف العديد من أهم وأفضل الخدمات التمويلية والاقتراض، حيث يعد بنك التسليف والادخار من أفضل البنوك في المملكة العربية السعودية، لأنه يقدم قروض تدعم محدودي الدخل، وقروض أخرى للمشروعات الصغيرة والمنشآت، كما يقدم القروض الحسنة بدون أي فوائد، ويعد ذلك من أهم المميزات التي يبحث عنها جميع العملاء عند الرغبة في الحصول على التمويل، ومن أهم أنواع التمويل الذي يقدمه البنك قروض الزواج والترميم وقرض الأسرة.

ماهي قروض بنك التسليف وشروط الحصول عليها

يقدم البنك العديد من القروض وفقاً لبعض الشروط التي يجب توافرها، ويتساءل المواطنون عن ماهي قروض بنك التسليف وشروط الحصول عليها، وتتمثل الشروط في النقاط التالية:-

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

توافر جميع الشروط الخاصة بنوع التمويل المطلوب.

عدم وجود ديون للبنك بقرض آخر.

أن يكون المتقدم شخص ملتزم في سداد القروض.

تقديم جميع الأوراق المطلوبة وتكون سارية.

تقديم الضمانات المطلوبة للبنك وفقًا لنوع القرض.

شروط الحصول على قرض الأسرة من قروض بنك التسليف

يمكن الحصول على قرض الأسرة وفقا لبعض الشروط كالتالي:-

أن يكون سعودي الجنسية.

لا يقل سن المقترض عن 25 عام ولا يزيد عن 55 عام.

أن يكون متفرع لإدارة المشروع.

عدم امتلاك منشأة أخرى، غير التي يرغب في الحصول على التمويل لأجلها.

لا يزيد الدخل الشهري عن ألفين ريال.

شروط الحصول على قرض الزواج

قام بنك التسليف بوضع عدد من الشروط التي يجب توافرها عند الرغبة في الحصول على قرض الزواج، وتتلخص الشروط في النقاط التالية:-

أن يكون المتقدم حاملاً الجنسية السعودية.

لا يقل عمر المتقدم عن 18 عام.

يتم الحصول على هذا القرض عند الزواج للمرة الأولى فقط.

أن يكون تم عقد القران من عام، ولكن لم يتم مراسم الزفاف.

شروط الحصول على قرض الترميم

في حالة الرغبة في الحصول على قرض الترميم، فيجب توافر الشروط التالية:-

لا يقل سن المقترض عن 21 عام.

امتلاك المنزل المراد ترميمه.

أن يكون مر على بناء المنزل خمس سنوات.

في حالة نقل الملكية، يجب أن يكون مر على نقل الملكية عامين.

الانتظام في سداد الأقساط، في حالة إذا كان المنزل مرهون لصندوق التنمية العقارية.

شروط القرض الخاص باللائحة الجديدة

في النقاط التالية نوضح لكم شروط القرض الخاصة باللائحة الجديدة:-