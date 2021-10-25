موعد رفع أسعار الفائدة 2022 إشتري شهادة في هذا الموعد ! توقعات إجتماع البنك المركزي 28 أكتوبر، خلال السبع الاجتماعات الأخيرة للبنك المركزي تم تثبيت أسعار الفائدة عند مستوى 8.25 للإيداع و 9.25 لإقراض، بينما يًعد الإجتماع القادم والمًقرر إقامته في الثامن والعشرين من أكتوبر الجاري مختلف تماماً عن بقية الإجتماعات، ويرجع ذلك بسبب القفزة التي حدثت في مًعدل التضخم خلال شهر سبتمبر الماضي، لذا نتناول اليوم أسباب فقرة سبتمبر وتوقعات إجتماع أكتوبر ومصير أسعار الفائدة بالإضافة إلى موعد رفع أسعار الفائدة، موعد رفع أسعار الفائدة 2022 إشتري شهادة في هذا الموعد ! توقعات إجتماع البنك المركزي 28 اكتوبر.

موعد رفع أسعار الفائدة 2021

إذا كنت تفكر في شراء شهادة في الفترة المقبلة فإن موضوعنا اليوم هو الأهم بالنسبة لك، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء منذ عدة أيام بيانات التضخم والتي تتعلق بشكل رئيسي بتثبيت أسعار الفائدة أو رفعها أو خفضها، حيث سجل معدل التضخم السنوي إجمالي 8% مقابل 6.4% في أغسطس الماضي، ويعتمد موعد رفع أسعار الفائدة 2022 على إرتفاع معدل التضخم السنوي في المدن إلى 6.6% في سبتمبر الماضي مقابل 5.4% في أغسطس، وهذ يعني أن مستوى تضخم سبتمبر الماضي أعلى من المتوقع.

توقعات إجتماع البنك المركزي 28 اكتوبر

يرجع سبب الطفرة التي حدثت في مستوى التضخم خلال سبتمبر الماضي إلى إرتفاع أسعار أغلب السلع، التعافي النسبي للقدرة الشرائية و الإرتفاع المتقلب في أسعار الطعام، أما عن توقعات أسعار الفائدة في اجتماع 28 أكتوبر فإن توقعاته تندرج تحت مبدأ تثبيت أسعار الفائدة على نحو الأشهر الماضية 8.25 للإيداع و 9.25 للإقراض، وتوقع ثبات الفائدة يرجع إلى أن البنك المركزي لا يبني قراراته بناء على توقعات موسمية.

توقعات الفائدة لعام 2022

هناك عدة توقعات تفيد بارتفاع أسعار الغذاء والبترول عالمياً في الفترة المقبلة وهذا ما قد يدفع البنك المركزي إلى إرتفاع أسعار الفائدة، ومن المتوقع أن يبدأ البنك الفيدرالي الأمريكي في تقليص برنامج شراء الأصول مع الرفع التدريجي لأسعار الفائدة وهذا ما يتسبب في تأثير سلبي على استثماراتهم في الدول الناشئة ومن ضمنهم الدول العربية، وهذا ما يجعل المسئولين العرب بالبنك المركزي يبحثوا عن طرق لجذب المستثمرين عن طريق توفير معدل فائدة جذاب، وفور إرتفاع الفائدة تعتبر الوقت المناسب لشراء شهادات، موعد رفع أسعار الفائدة 2022 إشتري شهادة في هذا الموعد ! توقعات إجتماع البنك المركزي 28 اكتوبر.