الاتحاد الأوروبى يدعو إسرائيل لوقف البناء الاستيطانى فى الضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - طالب الاتحاد الأوروبى إسرائيل، اليوم الاثنين، بوقف البناء الاستيظانى وألا تمضى قدما فى مناقصات أعلنت عنها فى مطلع الأسبوع بشأن بناء نحو 1300 بيت جديد فى عدد من المستوطنات فى الضفة الغربية المحتلة.





وحسبما أفادت إذاعة "مونت كارلو"، قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية فى بيان "المستوطنات غير مشروعة بموجب القانون الدولى وتشكل عقبة كبيرة أمام تنفيذ حل الدولتين وقيام سلام عادل ودائم وشامل بين الجانبين". وقال المتحدث إن الاتحاد الأوروبى أوضح باستمرار أنه لن يعترف بأى تغييرات فى حدود ما قبل عام 1967، بما فى ذلك ما يتعلق بالقدس، إلا ما يتفق عليه الجانبان، ونشرت هيئة الأراضى الإسرائيلية يوم الأحد مناقصات بناء البيوت الجديدة فى عدد من المستوطنات فى الضفة الغربية، التى يريد الفلسطينيون أن تقوم عليها دولتهم المستقبلية.

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