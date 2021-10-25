براتب 2000 أحصل على تمويل فورى خلال 30 دقيقة وبالتقسيط حتي 5 سنوات

براتب 2000 أحصل على تمويل فورى خلال 30 دقيقة فقط ، عرض تمويل شخصي سريع بالتقسيط الميسر بما يتناسب مع الراتب الشهري للعميل ، ويتلائم مع جميع الإلتزامات المالية الأخرى له ، يعتبر من أهم العروض التمويلية التي تكون موضع بحث من قبل الكثير من العملاء داخل المملكة العربية السعودية ، والراغبين في الحصول على مبالغ مالية بشروط ميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، بالإضافة إلى سعي الكثير من العملاء للاستفادة من خيارات للسداد عديدة والتي تسمح لهم بتقسيط مبلغ التمويل علي أقساط مجدولة وميسرة.

براتب 2000 أحصل على تمويل فورى خلال 30 دقيقة فقط من مصرف الراجحي

مصرف الراجحي من أهم وأكبر المصارف الإسلامية في المملكة العربية السعودية ، والذي يسعي إلي توظيف قاعدته الرأسمالية وخبرته في مجال التمويل ، من أجل القيام بدور ريادى وهام في القطاع الاقتصادي السعودي ، كما يعمل مصرف الراجحي علي تقديم منتجات تمويلية تنافسية ومتميزة ، والتي تلبي الاحتياجات المالية والشرائية للأفراد بالمملكة ، كما يقدم البنك من خلال تلك العروض التمويلية مبالغ مالية كبيرة ، بتسهيلات عديدة في السداد ، والتي تتناسب مع الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب ، وتتلائم مع جميع الإلتزامات الأخري له.

قام مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية بتصميم عرض تمويل شخصي ليكون متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة.

تمويل شخصي فورى وسريع بموافقة خلال 30 دقيقة فقط من التقدم بالطلب.

يوفر مصرف الراجحي للعملاء خيارات للسداد عديدة ، والتي يمكن من خلالها العميل تقسيط مبلغ التمويل علي أقساط شهرية مجدولة وميسرة حتي 60 شهر.

يقدم البنك للعملاء من خلال هذا المنتج الحماية من تقلب الأسعار عند الاستفادة من هذا التمويل في تجارة السلع.

إجراءات سريعة وميسرة لاستكمال طلب الحصول على التمويل الشخصي المتاح لدي مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية.

المواطن السعودي والمواطن المقيم أيضاً يمكنهم التقدم بطلب للحصول على تمويل مصرف الراجحي الفورى.

وفرص مصرف الراجحي أيضاً الفرصة للمواطن المتقاعد الاستفادة من التمويل الشخصي بأقل راتب تقاعدى.

عمر الشخص المتقدم بالطلب يجب ألا يزيد عن 60 سنة وذلك إذا كان الشخص المتقدم بالطلب من المواطنين الموظفين في المملكة العربية السعودية.

إذا كان الشخص المتقدم بالطلب من المواطنين المتقاعدين ، يشترط ألا يزيد عمره عن 70 سنة ، وذلك عند سداد أخر قسط من الأقساط التمويلية المستحقة لسداد مبلغ التمويل الشخصي.

يشترط أن يكون الشخص المتقدم بالطلب يعمل لدى جهة معتمدة لدى مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية.

الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب الموظف السعودي يجب ألا يقل عن 2000 ريال سعودي ، وذلك عند التقدم بطلب للاستفادة من التمويل الشخصي من مصرف الراجحي.

أما إذا كان الشخص المتقدم بالطلب من المواطنين الوافدين ، يجب ألا يقل الراتب الشهري له عن 5000 ريال سعودي.

إذا كان الشخص المتقدم بالطلب من المواطنين المتقاعدين بالمملكة ، يشترط ألا يقل الراتب الشهري له عن 1900 ريال سعودي.

أهم مزايا التمويل الشخصي الفورى المتاح لدي مصرف الراجحيالشروط العامة للاستفادة من التمويل الشخصي من مصرف الراجحي