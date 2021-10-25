أخبار اليمن : رصد 178 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة في 24 ساعة

رصد 178 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة في 24 ساعةرصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق 178 خرقاً للهدنة الأممية ارتكبتها قوى العدوان، في مناطق متفرقة من محافظة الحديدة في 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية في الجاح والجبلية، و26 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 226 قذيفة و112 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت تحليق 18 طائرة تجسسية في أجواء كيلو 16 والفازة والجبلية والجاح والتحيتا، و5 غارات لطيران تجسسي على كمران والصليف والتحيتا.