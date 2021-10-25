لأول مرة منذ سنوات.. السيسي يرفع حالة الطوارئ في مصر

قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يوم الاثنين، إنه قرر عدم تمديد حالة الطوارئ المعمول بها في البلاد منذ سنوات.

وقال السيسي في تدوينة على فيسبوك "باتت مصر، بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة".

وظلت حالة الطوارئ مفروضة في مصر منذ شهر أبريل 2017، مع تجديدها كل ثلاثة أشهر.

وكتب السيسي "يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة ".

وتابع "ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد".

وأضاف السيسي "هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء".

وتابع الرئيس المصري "إنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والاستقرار".