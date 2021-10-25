قتيلان وعدد من المصابين بانفجار فى حافلة على طريق سريع فى أوغندا

جدة - نرمين السيد - وقالت الشرطة الأوغندية، فى بيان اليوم الاثنين، "وصل فريق من خبراء المتفجرات إلى منطقة لوانغا، على طول الطريق السريع الذى يربط بين كمبالا وماساكا، بعد وقوع انفجار مميت فى حافلة تابعة لشركة سويفت سفارى باص، التى كانت فى طريقها إلى مدينة بوشينى".

وتابعت، "حتى الآن تأكد مقتل شخصين، وسقوط العديد من الجرحى، وتم إجلائهم مع آخرين من مكان الحادث".

وأوضحت الشرطة أنه تم تطويق المكان بانتظار إجراء تقييم شامل وتحقيق من قبل خبراء المتفجرات.

وأشارت الشرطة، فى بيانها، إلى أن الانفجار يأتى بعد ثلاثة أيام من هجوم بالقنابل فى ضاحية كومامبوجا، بالعاصمة كمبالا، والذى خلف قتيلين وسبعة مصابين.

وتبنى تنظيم داعش الإرهابى، عبر قناة تابعة له على تطبيق تليجرام، مسؤوليته عن الهجوم الذى وقع فى ضاحية كومامبوجا.