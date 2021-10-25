تعرض سفينة حاويات ترفع علم بنما لهجوم مسلح في خليج غينيا

أشارت بوابة الأمن البحري Dryad Global إلى أن سفينة حاويات ترفع علم بنما تعرضت لهجوم من قبل مجهولين في خليج غينيا، فيما تتجه سفينة حربية نحو موقع الحادث.
وقالت البوابة: "تشير التقارير إلى أن سفينة الحاويات MSC LUCIA اختطفها عدد غير معروف من المسلحين على بعد 86 ميلا بحريا جنوب غرب ميناء أغبامي النفطي".
ودعت البوابة قباطنة السفن التي تمر عبر المنطقة لتوخي الحذر بشكل خاص.
وغالبا ما تحدث هجمات القراصنة في خليج غينيا على سفن من دول مختلفة، حيث تعتبر هذه المنطقة "خطرة على الملاحة".
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