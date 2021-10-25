السودان.. جلسة طارئة لمجلس الأمن وسط دعوات للتصعيد

يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا مغلقا بشأن السودان بعد ظهر الثلاثاء، بناء على طلب ست دول غربية، في وقت أعلن تحالف قوى الحرية والتغيير عن تصعيد الاحتجاجات ضد إعلان حالة الطوارئ.

وتُعقد الجلسة الطارئة لمجلس الأمن بشأن التطورات في السودان، بطلب من المملكة المتحدة وإيرلندا والنرويج والولايات المتحدة وإستونيا وفرنسا، وفق ما ذكرت فرانس برس، ليلة الثلاثاء.

وأعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، الاثنين، عن حل المجلس والحكومة التي كان يقودها عبد الله حمدوك، وأعلن حالة الطوارئ في البلاد، وجمد العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية.

في غضون ذلك، قال تحالف قوى الحرية والتغيير، ليلة الثلاثاء، إنه "يدعو إلى اتباع شتى أشكال التصعيد الثوري السلمي، مثل المواكب المستمرة وإغلاق الشوارع والعصيان المدني الشامل، لإفشال سيطرة الجيش على السلطة في البلاد".

وقال تحالف قوى الحرية والتغيير على حسابه في تويتر إن "الترتيبات تجري لفعاليات تصعيدية كبرى وملئ الشوارع بالسودانيين في حشود غير مسبوقة".