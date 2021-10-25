بايدن يتوعد المتهربين من الضرائب

جدة - نرمين السيد - توعد الرئيس الأمريكى جو بايدن المتهربين من الضرائب، بأن ما كان يحدث قبل ذلك بالنسبة للشركات التى لا تدفع مليما واحدا من الضرائب الفيدرالية، سيتغير خلال الفترة المقبلة.





وكتب بايدن، على "تويتر"، اليوم الاثنين: "هناك 55 شركة على الأقل، لم تدفع مليما واحدا للضرائب الفيدرالية على الدخل خلال العام الماضى". وتابع: "سيتم تغيير ذلك وفقا للأجندة الإصلاحية التى أقوم بإعدادها"، حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الإخبارية. وتعد الضرائب الفيدرالية على الدخل، من مصادر التمويل الحكومى المهمة فى الولايات المتحدة الأمريكية، ويتم جمعها من الأفراد والشركات والكيانات القانونية المختلفة، بحسب تقرير عن الضرائب الفيدرالية فى أمريكا لموقع "انفيستوبيديا" الأمريكى. ولفت الموقع إلى أن دائرة الإيرادات الداخلية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية هى الجهة المختصة بتحصيل الضرائب الفيدرالية على الدخل، التى تحدث عنها بايدن.

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