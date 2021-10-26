فتح الطيران بين مصر والسعودية وأهم شروط السفر اللازمة للمصريين

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية وأهم شروط السفر نقدم لكم اليوم أحدث المستجدات الإخبارية والتي جاءت بشكل رسمي عقب المرور بفترة كبيرة من الاتصالات بين الطيران المصري والسعودي لتحديد الأوضاع الراهنة للبلاد وامكانية فتح الطيران لاستقبال العاملين والراغبين في التوجه لأداء فريضه العمرة ولهذا نقدم لكم المواعيد النهائية والمحتمل من خلالها بدء فتح الطيران مع شروط المملكة التي تضعها من أجل الموافقة على تلك الرحلات الحديثة في أعقاب استقرار الأوضاع وعدم تواجد فيروس كورونا بسبب التطعيمات والإجراءات التي تتبعها المملكة في حفظ سلامة جميع المواطنين.

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية وأهم شروط السفر

تبدأ المملكة بوضع العديد من التجهيزات الداخلية لاستقبال الوافدين إليها خلال الفترات القادمة وهذا من خلال التصريحات القادمة من قبل الهيئات المختصة بالسفارة المصرية وشؤون العاملين

حيث من المحتمل أن تبدأ هيئة الطيران بوضع اعلاناتها الرسمية حول إمكانية السفر للمملكة خلال الشهر القادم.

سوف تفتح المملكة الطيران أمام ست بلدان من الدول المحظورة والتي تتضمن من بينها مصر حيث أكدت على دراستها الأوضاع الحالية والخاصة بتطور الفيرس.

تتبع خطتها في استقبال الوفود بعدد محدود من الرحلات الطيران ية بشكل تدريجي حتى تستقبل فيما بعد أكبر قدر يمكن استيعابه.

تستمرعملية الاحتفاظ بأنواع الإجراءات الوقائية كما هي من ارتداء الكمامات داخل الأماكن المزدحمة ويمكن أيضًا للمملكة أن تقوم بإغلاق الطيران في حالة فقد السيطرة على الأعداد المصابة.

شروط السفر للسعودية

تقوم هيئة الطيران داخل السعودية بوضع عدة معايير وشروط على المسافرين من داخل الدول المحظورة للتمكن من دخول البلاد وهذا من خلال اتباع عدة إجراءات تتمثل في كل من الآتي